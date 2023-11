Lublin. Książki o "odżydzaniu" Polski na katolickich targach. Jest reakcja rektora KUL

W ostatnich dniach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywały się XXIV Targi Wydawców Katolickich. - Książka jest tym środkiem, w którym człowiek może poznać prawdę - mówił podczas inauguracji wydarzenia ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor KUL.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki zapowiedział nowy rząd: Będzie swoistym zaproszeniem, do budowania koalicji polskich spraw w zgodzie

Lublin. Antysemickie książki na targach katolickich

Jak podaje lubelska "Gazeta Wyborcza", w czwartek na jednym ze stoisk prezentowało się wydawnictwo Capital. To wydawca książek m.in. Grzegorza Brauna z Konfederacji i historyczki Ewy Kurek. "GW" podkreśla, że ta ostatnia w swojej publikacji "Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945" pisała m.in.: "W pierwszych latach wojny Polacy w Warszawie żyli w ciągłym strachu przed łapankami i egzekucjami, a Żydzi w getcie się bawili. Mieli co świętować. W końcu żyli w 'autonomicznej prowincji', którą wynegocjowali od Niemców". Kurek miała być również gościnią targów w piątek i sobotę.

W swojej ofercie Capital ma również książkę księdza Stanisława Trzeciaka z 1939 roku zatytułowaną "Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce". Duchowny pisał w niej o "odżydzeniu" kraju. Cytaty z książki przypomina "Gazeta Wyborcza":

Właściwie od odżydzenia mentalności powinno się zaczynać prace nad odrodzeniem ducha Narodu. (...) Nakazem obecnych czasów, jest żydom jako wrogom Polski, równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski bez żydów.

W międzywojniu ks. Trzeciak był jednym z czołowych polskich antysemitów, wychwalał Hitlera, w czasie okupacji pracował w niemieckich oddziałach propagandowych, a na nazistowskich plakatach drukowano cytaty z jego książek.

Rektor wyrzuca wydawnictwo, to reaguje. "Kneblowanie ust"

Rzecznik KUL Robert Szwed przekazał "Wyborczej", że uczelnia jedynie "użyczyła przestrzeni wystawienniczej", a nie była organizatorem wydarzenia. - Stoisko wydawnictwa Capital zostało usunięte decyzją rektora KUL, (...) natychmiast po tym, jak zaobserwowano wystawianie publikacji o charakterze antysemickim - podkreślił.

Do sprawy odniosło się też wydawnictwo Capital. "Zostaliśmy wyrzuceni z targów. Cały czas czekamy na podanie oficjalnej przyczyny. Nieoficjalnie przekazano nam, że powodem była ekspozycja książki 'Wołyń bez mitów'. Decyzję przekazał nam Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, a kierownictwo KUL wysłało dwóch 'pomocników', którzy mieli dopilnować, abyśmy niezwłocznie opuścili teren uczelni" - zaznaczono w oświadczeniu. Dalej czytamy:

Od wielu lat uczestniczymy w targach książki, a z taką sytuacją spotkaliśmy się po raz pierwszy. Szczególnie oburzający jest fakt, że próba kneblowania ust nastąpiła na Uniwersytecie, z definicji mającym być forum wymiany i ścierania się myśli. To, że dochodzi do tego na uczelni mającej w nazwie 'katolicki' i odwołującej się do spuścizny św. Jana Pawła II, jest wprost niewyobrażalne. Kryjącym się w cieniu władzom uczelni dedykujemy słowa jej patrona: 'Nie lękajcie się.

Targi Wydawców Katolickich dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronat nad nimi objęli m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wojewoda lubelski Lech Sprawka (obaj z PiS).

***