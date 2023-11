Pijani strażacy z Łęgu wracali z akcji. Jest oświadczenie OSP

W piątek wieczorem do służb wpłynęło zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia u mieszkanki Łęgu. Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP Łąg, którzy rozpoczęli reanimację. Chwilę później dotarła Ochotnicza Straż Pożarna z Czerska, która przejęła udzielanie pierwszej pomocy. Po kilku minutach przyjechali ratownicy medyczni. Ostatecznie życia kobiety nie udało się uratować.

W drodze powrotnej strażacy z Łęgu uczestniczyli w kolizji. Okazało się, że strażak, który kierował wozem, miał w organizmie promil alkoholu. U dowódcy stwierdzono natomiast dwa promile.

OSP Łąg: Jeden druh wykluczony, drugi zawieszony

"Zarząd OSP Łag, na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu po zapoznaniu się ze sprawą, zgodnie ze statutem OSP wykluczył jednego z druhów z członkostwa w tutejszej jednostce m.in. za niegodne zachowanie" - przekazała w sobotę późnym wieczorem Ochotnicza Straż Pożarna.

Jak dodano, "co do drugiego druha - kierowcy - po wyjaśnieniach, iż w trakcie akcji był trzeźwy, zarząd zadecydował, iż do czasu wyjaśnienia przez kompetentne organy tej kwestii postanowiono o zawieszeniu jego członkostwa w naszej jednostce".

"Ponadto stwierdzamy, iż w niesieniu pomocy chorej przy użyciu defibrylatora brało udział dwóch innych druhów - strażaków ochotników - przeszkolonych w tym zakresie. Niestety jedna 'czarna owca' może zepsuć wizerunek pozostałych druhów ochotników, bezgranicznie oddanych służbie, niesieniu bezinteresownej pomocy społeczeństwu o każdej porze dnia i nocy" - czytamy. Zaapelowano jednocześnie o "zrozumienie i obiektywną ocenę, ażeby postawa jednego niezdyscyplinowanego i na wskroś nieodpowiedzialnego druha nie wpłynęła na wizerunek pozostałych strażaków ochotników".