Tragiczny wypadek 19-latki. Została potrącona przez drugi samochód w czasie oczekiwania na pomoc

Portal BRD24.pl ustalił, że rankiem w sobotę 25 listopada miał miejsce wypadek na odcinku Zabraniec - Krubki-Górki w powiecie wołomińskim. Samochód 19-latki w pewnym momencie wypadł z drogi. Kobiecie udało się wydostać z pojazdu, jednak nie był to koniec nieszczęśliwych zdarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Agresor w biały dzień zaatakował starszą kobietę w centrum Wrocławia

Zabraniec. 19-latka miała wypadek. Kiedy wzywała pomoc, potrącił ją kierowca

Kobieta zdążyła wezwać pomoc, ale wtedy nadjechał kierowca innego samochodu osobowego, który również stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z trasy i uderzyło w 19-latkę. Do przyjazdu ratowników, kobietę reanimował kierowca. - Mężczyzna udzielił młodej kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej - powiedziała polsatnews.pl oficerka prasowa KPP w Wołominie podkom. Małgorzata Wersocka. Kiedy na miejsce dotarło pogotowie, ratownicy zabrali 19-latkę do szpitala. Pomimo starań lekarzy, nie udało się uratować jej życia.

Pierwsza pomoc może uratować życie. Jak jej udzielić?

Pierwsza pomoc zakłada kilka elementów takich jak ochrona życia poszkodowanego, upewnienie się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne oraz pomoc. Kiedy ustalimy, że w sytuacji nie zachodzi niebezpieczeństwo, należy sprawdzić stan poszkodowanego. Jeśli jest przytomny, należy zapytać, co się stało, czy bierze jakieś leki lub jest na coś uczulony, ta informacja będzie istotna dla ratowników, których należy zawiadomić. Jeżeli natomiast z osobą nie ma kontaktu, trzeba przystąpić do kolejnych kroków.

W tym celu należy położyć jedną rękę na czole osoby poszkodowanej, a drugą na żuchwie i odchylić jej głowę do tyłu. To pomoże w swobodnym oddychaniu, kiedy język zapada się w tył gardła podczas wiotczenia mięśni. Odchylenie powoduje natomiast jego uniesienie. Następnie trzeba pochylić się nad twarzą poszkodowanego, aby ocenić, czy słychać wydychane powietrze, któremu towarzyszą ruchy klatki piersiowej. Jeżeli dzieje się cokolwiek niepokojącego, można założyć, że osoba nie oddycha.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). "Zacznij od wykonania 30 ucisków na środku klatki piersiowej, w tempie 100-120 ucisków na minutę. Następnie przejdź do dwóch oddechów ratunkowych. Kontynuuj działanie bez przerwy w schemacie 30 ucisków i dwóch oddechów. Możesz odstąpić od podawania wdechów jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo. Wtedy cały czas uciskaj klatkę piersiową. Wykonuj powyższe działania do przyjazdu pogotowia ratunkowego, do wystąpienia zagrożenia, do utraty sił lub gdy u poszkodowanego zauważysz oznaki krążenia takiej jak ruch, kaszel czy oddech" - przekazał portal uPacjenta. Jeżeli poszkodowanym jest dziecko, należy zacząć od wykonywania pięciu oddechów ratowniczych, a później 30 ucisków. Następnie należy podać dwa wdechy i kontynuować działanie w cyklu 30 ucisków i dwóch oddechów. W wypadku krwawienia należy ucisnąć ranę kawałkiem materiału, aby je zatamować.