Zima uderzy jeszcze w listopadzie. Czeka nas dwucyfrowy mróz i śnieżyce. IMGW wydało alerty

Od niedzieli (26 listopada) w Polsce swoją pozycję zacznie umacniać zima termiczna. Zarówno końcówka miesiąca, jak i pierwsze dni grudnia będą obfitować w ujemną temperaturę i opady śniegu. Na termometrach coraz częściej zacznie pojawiać się również dwucyfrowy mróz. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu osiągnęła właśnie 66 cm.

Nowe alerty IMGW. Synoptycy przestrzegają kierowców przed oblodzeniem. Możliwe intensywne opady śniegu

W nocy z soboty na niedzielę temperatura w niemal całej Polsce spadła poniżej 0 st. C. Najzimniej było przy gruncie na Warmii i Mazurach, gdzie padły dwucyfrowe ujemne wartości. W Olsztynie odnotowano rekordowe -13 st. C. W związku z trudnymi warunkami na drogach IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, które objęły tereny czterech województw. Oblodzenie może wystąpić na południowo zachodnich krańcach woj. mazowieckiego, po zachodniej stronie woj. podlaskiego, na większości woj. warmińsko-mazurskiego i na wschód od Gdańska (wliczając w to miasto) w woj. pomorskim. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 15, a ich wygaśnięcie planowane jest na godz. 9 w poniedziałek.

Oblodzeniom towarzyszyć będą intensywne opady śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w tym przypadku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i we wschodniej części woj. pomorskiego. W powiatach: gdańskim, Gdańsku, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim i iławskim ostrzeżenie wygaśnie już w niedzielę o godz. 15. W pozostałych regionach objętych alertem śnieg może padać do poniedziałkowych wczesnych godzin porannych.

Dwucyfrowe mrozy możliwe jeszcze w listopadzie? Przełom miesięcy umocni zimę termiczną

Jak podaje portal fanipogody.pl, przełom listopada i grudnia zapowiada się na okres chłodniejszy niż norma wieloletnia. Przyczyną silnego ochłodzenia jest działanie antycyklonu, który obejmuje obszar od Azorów po Wyspy Brytyjskie. Zablokował on cyrkulację atlantycką, która sprowadzała nad Polskę cieplejsze masy powietrza. Do końca miesiąca na terenie naszego kraju przewagę będą mieć masy arktyczne. Jest prawdopodobne, że temperatura zarówno na wyżynach jak i nizinach spadnie do ujemnych dwucyfrowych wartości i to nie tylko przy gruncie.

"W niektórych wyliczeniach widać spadki nawet do -15 stopni na obszarach podgórskich i do -13 stopni na nizinach. Jednak nawet te spokojniejsze wyliczenia modeli numerycznych dają nam prognozy z mrozem dwucyfrowym podczas wielu najbliższych nocy oraz spadkami temperatury poniżej zera w większości obszarów Polski również za dnia" - czytamy na portalu. Tymczasem jak pisaliśmy w tekście powyżej, w okolicy przyszłego weekendu wartości na termometrach mogą spaść w górach nawet do -20 stopni.