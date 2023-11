Wiadomo, kiedy nastąpi zaprzysiężenie rządu Morawieckiego. Podano datę

Prezydent musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma dwa tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, nowego premiera wybierze Sejm.

Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Podano datę

Według słów Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się w poniedziałek o 16:30 w Pałacu Prezydenckim. - Od tego momentu premier będzie miał dwa tygodnie, by uzyskać wotum zaufania przed Sejmem - podkreślił i dodał, że "kto nie walczy, nie wygrywa".

Wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przyznał na antenie Polskiego Radia 24, że nie wejdzie w skład rządu tworzonego przez Morawieckiego.

Morawiecki buduje rząd. Polityk Polski 2050: Po co to przedłużać

- Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent podjął z narodem tę grę w ciuciubabkę. Przecież wiadomo, że Morawiecki nie utworzy rządu ani nie skorumpuje tych 37 posłów potrzebnych mu do większości, więc po co to przedłużać - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET Paweł Zalewski z Polski 2050.