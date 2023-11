Ginekolożka ze Szczecina usłyszała zarzuty. Na początku roku CBA zrobiło nalot na jej gabinet

W styczniu agenci CBA niespodziewanie wkroczyli w trakcie godzin otwarcia do szczecińskiego gabinetu ginekolożki dr Marii Kubisy (zgadza się na podanie pełnych danych) i zabrali stamtąd dokumentację medyczną pacjentek, obejmującą blisko 30 lat pracy gabinetu, jej kalendarz oraz telefon. Wszystko w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, które dotyczyło udzielenia pomocnictwa w dokonaniu nielegalnej aborcji przy użyciu środka poronnego. Jak informowali śledczy, postępowanie dotyczyło też wprowadzenia do obrotu preparatów bez odpowiednich atestów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Mucha: Chcemy skierować projekt liberalizacji prawa aborcyjnego do procedowania

- To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa. Zarzucili, że ja dystrybuuję środki farmakologiczne niedopuszczone do obrotu w Polsce, że w zasadzie nakłaniam do aborcji. Dla mnie to jest potwarz. Ponad 30 lat pracuję w zawodzie. To jest skandal - komentowała przed kilkoma miesiącami lekarka. Ginekolożka podejrzewała, że akcja CBA mogła mieć związek z lekiem przeciwbólowym, który kupiła w aptece w Niemczech dla pacjenta, konkretnie dla 80-letniego mężczyzny. Doktor Kubisa zapewnia, że nigdy nie przepisała takiego leku kobiecie będącej w ciąży.

Funkcjonariusze po dwóch miesiącach zwrócili karty pacjentek, jednak nie oddali telefonu i notesów z wynikami ich badań. W lipcu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód uznał, że były podstawy do przeszukania gabinetu, ale nie było podstaw do rekwirowania dokumentacji medycznej wszystkich pacjentek. Media informowały też o tym, że w sprawie przesłuchiwane były pacjentki dr Kubisy.

Maria Kubisa z zarzutami. Ginekolożka nie przyznaje się do winy

W tym tygodniu Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała, że Maria Kubisa usłyszała zarzuty popełnienia pięciu przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

"Powyższe zarzuty przedstawiono w oparciu o zgromadzone w toku śledztwa dowody, w tym zeznania świadków, oględziny zawartości telefonu Marii K. oraz informacje zawarte w zatrzymanych dokumentach. Ustalono, że Maria K. w swoim gabinecie lekarskim sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki" - przekazała prokuratura.

"W toku śledztwa ustalono, że dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży. Tego rodzaju zachowania według przepisów polskiego prawa stanowiły i stanowią przestępstwo z art. 152 § 2 k.k., polegające na udzielaniu pomocy w przerwaniu ciąży. Jest ono zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności" - czytamy.

Szczecińska Prokuratura Regionalna zaapelowała jednocześnie do mediów "o niebudowanie fałszywego przekazu jakoby ścigała kobiety przerywające swoją ciążę, ponieważ zgodnie z art. 152 k.k. nie ponoszą one z tego tytułu odpowiedzialności karnej".

"Te nazwiska nic pani doktor nie mówią"

Jak przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" adwokat Rafał Gawęcki, pełnomocnik Marii Kubisy, lekarka nie przyznała się do winy, odmówiła też składana wyjaśnień. - Osoby, które zostały wskazane w postanowieniu o postawieniu zarzutów, ich nazwiska, nic pani doktor nie mówią - wskazał prawnik, zaznaczając, że Maria Kubisa przyjęła w swoim gabinecie przez lata ok. 6 tys. kobiet. Wydarzenia, których dotyczyły zarzuty, miały mieć miejsce w latach 2000-2001.

- Prokurator odmówił nam wręczenie postanowienia o postawieniu zarzutów na piśmie - twierdzi mec. Rafał Gawęcki. Śledczy mają udostępnić te dokumenty w ciągu 14 dni. Jak przekazał adwokat, lekarka odzyskała telefon i jeden z terminarzy.

W sobotnim komunikacie Prokuratura Regionalna w Szczecinie zaprzeczyła, by "doszło do naruszenia gwarancji procesowych podejrzanej i nieuprawnionego ograniczenia jej prawa dostępu do informacji o treści przedstawionych jej zarzutów". "Nadmienić należy, iż po ogłoszeniu zarzutu Maria K. nie złożyła wniosku o jego ustne uzasadnienie. Nieuprawnionym jest zatem publicznie formułowany przez jej obrońcę zarzut o nieprzekazaniu podejrzanej ustnego uzasadnienia zarzutu" - czytamy. Prokuratura przekazała, że pisemne uzasadnienie zarzutów zostało przesłane do ginekolożki i jej obrońcy w piątek.