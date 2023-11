Niepokojące dane dot. zdrowia psychicznego seniorów. "Depresja jest bagatelizowana przez rodzinę"

Wśród badanych przez Fundację Twarze Depresji seniorów 5 proc. zadeklarowało, że co najmniej od dwóch tygodni ma myśli samobójcze. 6 proc. odpowiedziało, że myślało o odebraniu sobie życia w ostatnich miesiącach. 16 proc. respondentów uważa, że "straciło sens życia". "Nieleczona depresja jest chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych" - podkreśla fundacja.

17 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, zachorowało na depresję przed pandemią, a 11 proc. w czasie pandemii. "Tyle samo ankietowanych seniorów nie leczy depresji wcześniej zdiagnozowanej, a co dziesiąty leczy depresję tylko farmakologicznie. Jedynie 7 proc. ankietowanych leczy prawidłowo tę chorobę, czyli łącząc farmakoterapię i psychoterapię" - czytamy.

"Depresja u seniorów często jest bagatelizowana"

Seniorzy zapytani zostali również o to, czego się boją. 53 proc. z nich odpowiedziało, że odczuwa lęk przed utratą sprawności umysłowej, a co druga osoba odczuwa lęk przed utratą sprawności fizycznej i samodzielności. 41 proc. badanych odczuwa lęk przed zachorowaniem lub pogorszeniem stanu zdrowia, co trzeci odczuwa lęk przed śmiercią. Fundacja podkreśla też, iż 39 proc. ankietowanych seniorów większość czasu spędza samotnie, co może mieć wpływ na rozwój depresji.

Depresja u seniorów często jest bagatelizowana, tak przez członków rodziny, jak i przez samych seniorów. Wiele osób uważa objawy depresji za 'naturalny element starości'. Tak oczywiście nie jest. Depresja jest chorobą, której najskuteczniejszym leczeniem jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Co ważne, lekarze psychiatrzy mają do wyboru długą listę leków, które potrafią tak dobrać, by były one bezpieczne i skuteczne także u osób z chorobami przewlekłymi

Fundacja Twarze Depresji przypomina też objawy tej choroby:

obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, prawie codziennie, niezależnie od okoliczności; poczucie smutku i przygnębienia;

utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, lub zanik odczuwania przyjemności - tzw. anhedonia, czyli zobojętnienie emocjonalne;

osłabienie energii lub szybsze męczenie się;

zaburzenia snu (najbardziej typowe - wczesne budzenie się);

myśli samobójcze;

problemy z pamięcią i koncentracją uwagi;

utrata wiary w siebie i/lub pozytywnej samooceny;

poczucie winy (nadmierne i zwykle nieuzasadnione);

spowolnienie psychoruchowe (rzadziej pobudzenie);

zmiany łaknienia i masy ciała (częściej zmniejszenie apetytu niż zwiększenie).

W badaniu wzięły dział 533 osoby w wieku powyżej 60 lat, wśród których 84 procent stanowiły kobiety, a 16 procent mężczyźni, średnia wieku wyniosła 70 lat. 25 procent ankietowanych mieszka w miastach do 50 tys. mieszkańców, 22 proc. w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. "Grupa nie jest w pełni reprezentatywna czy statystycznie dobrana, ale liczba osób, które wypełniły ankietę, każe uważnie przyjrzeć się wynikom" - dodaje fundacja.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

