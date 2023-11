Oferował nielegalny dostęp do pakietów telewizyjnych za 20 zł. Zbudował całą infrastrukturę

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wynikało z nich, że 44-latek prowadzi nielegalny proceder związany z sharigiem. Polega on na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień przez internet osobom do tego nieuprawnionym. Jest to proceder pozwalający na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym, w wyniku bezprawnego uzyskania uprawnień przysługujących klientom nadawców telewizyjnych.

Innymi słowy, bydgoszczanin udostępniał pełne miesięczne pakiety telewizji cyfrowej o wartości około 150 złotych za kwotę 20-30 złotych, co dawało średnio około 250 złotych za cały rok.

Zbudował infrastrukturę do sharingu

By potwierdzić te informacje, policjanci skontrolowali dwa lokale na bydgoskim osiedlu Pod Skarpą, gdzie mężczyzna miał prowadzić przestępczą działalność. Przeprowadzone przeszukanie potwierdziło ich podejrzenia, a ilość urządzeń zobrazowała jej rozmiar. Funkcjonariusze zabezpieczyli do sprawy między innymi: 3 dekodery, 7 dysków przenośnych do obsługi kart, 11 kart telewizji cyfrowej, adaptery przenośne, router wraz z zasilaczem, laptopy, czytniki kart z kartami telewizji cyfrowej wraz z okablowaniem, pendrive, tablet i telefony komórkowe. Wszystkie przedmioty będą dowodami w sprawie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej, zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcyjną, przedstawili 44-latkowi zarzut dzielenia i rozpowszechniania sygnału płatnej platformy telewizyjnej innym osobom bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy, przy użyciu specjalnie przystosowanego i zaprojektowanego sprzętu teleinformatycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podczas czynności był obecny biegły z dziedziny informatyki śledczej oraz przedstawiciel poszkodowanej platformy cyfrowej. Za przestępstwo to grozi kara do lat 3 pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Już teraz wiadomo, że katalog osób i czynów będzie szerszy.

Nadmienić należy, że oprócz osoby, która udostępnia nielegalnie treści płatnej telewizji, odpowiedzialność karną ponosi również osoba, która również nielegalnie odbiera kanały.