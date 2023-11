Piekarnia działała od 1945 roku, to jej ostatnie dni. Na drzwiach wywieszono kartkę z podziękowaniami

Jak opisuje katowice.wyborcza.pl, historię piekarni rozpoczął Tomasz Bąk w 1945 roku, kiedy przejął zakład po rzeźni w kamienicy przy Mikołajowskiej 46. W 1972 roku piekarnię przejęli jego synowie - bliźniacy Tadeusz i Eugeniusz. Od śmierci Eugeniusza w 2019 roku Tadeusz Bąk zajmuje się wypiekiem chleba z żoną Dorotą i synem Łukaszem. Małżeństwo jest po 70. i należy im się odpoczynek od ciężkiej pracy.

Nie bez wpływu były też podwyżki - koszty prowadzenia interesu drastycznie wzrosły, sam rachunek za gaz wynosi 8 tys. zł.