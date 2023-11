Ojciec Artura Baranowskiego nie oglądał finału "Jednego z dziesięciu". "Emocje nie opadły"

Artur Baranowski nie dojechał na finał programu TVP "Jeden z dziesięciu", co zasmuciło wielu widzów, którzy byli pod wrażeniem jego wiedzy. Pojawiły się plotki, że mężczyzna mógł zrezygnować z uczestnictwa, ale zostały one zdementowane przez jego ojca. Pan Piotr poinformował, że nie oglądał finału i ujawnił, co się wydarzyło, że ominął on także Artura Baranowskiego.

3 fot. Youtube/TVP VOD Otwórz galerię Na Gazeta.pl