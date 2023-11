Ginekolog z Wrocławia Jan K. został nieprawomocnie skazany 25 października 2023 roku na dwa lata więzienia w zawieszeniu za gwałt na 19-letniej pacjentce. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że pomimo tego lekarz nadal pracował w szpitalu i na Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadził zajęcia ze studentami. Sytuacja zmieniła się, dopiero gdy "o wyroku na swojego pracownika władze uczelni dowiedziały się z mediów".

Wrocław. Ginekolog prowadził zajęcia ze studentami w czasie procesu o gwałt na pacjentce

Władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miały nie wiedzieć o oskarżeniach i postanowiły sprawdzić, czy oskarżony jest ich pracownikiem. - Natychmiast po potwierdzeniu z sądu zapadła decyzja o zawieszeniu i tym samym odsunięciu Jana K. od prowadzenia zajęć - poinformowała rzeczniczka uczelni Monika Szymańska-Antosia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Umowa o pracę ma zostać rozwiązana z lekarzem, kiedy wyrok sądu się uprawomocni.

Ginekolog oskarżony o gwałt leczył pacjentów w szpitalu. Placówka miała nie otrzymać informacji

Podobna sytuacja miała miejsce w drugim miejscu pracy lekarza, czyli w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Tam również według ustaleń "Gazety Wyborczej" o zarzutach oraz wyroku dowiedziano się z mediów. Ponadto ginekolog miał leczyć pacjentów podczas trwania procesu. - Poczucie odpowiedzialności w stosunku do naszych pacjentów zobowiązuje nas do podjęcia wszelkich, przewidzianych prawem, działań - przekazał rzecznik szpitala Stefan Augustyn. Placówka twierdzi, że nie otrzymywała żadnych skarg dotyczących lekarza, a informacje z prokuratury miały nie dotrzeć.

Sprawę nagłośnił program "Uwaga!" TVN, który informował w 2019 roku o dalszej karierze ginekologa z zarzutami. Jego pacjentka ujawniła, że zachowywał się wobec niej wulgarnie i zadawał nieodpowiednie pytania. - Jeździłam do niego bardzo często i za każdym razem słyszałam to samo: propozycje seksu, zapłaty "w naturze". Pytał mnie "czy dzisiaj wykonamy badanie z seksem, czy bez?". Pytał, w jakiej pozycji lubię uprawiać seks, bo on by to chętnie sprawdził - opowiadała wówczas pani Anna.