Tegoroczny listopad rozpoczął się ponadprzeciętnie wysoką temperaturą i znacznym stopniem nasłonecznienia. W drugiej połowie miesiąca wyraźne stały się stopniowe spadki temperatury, a w niektórych regionach spadł pierwszy śnieg. Najnowsze prognozy wskazują na to, że jeszcze przed grudniem doświadczymy silnych mrozów. Wszystko za sprawą arktycznych mas powietrza, które napływają nad Polskę znad północnej Rosji, gdzie temperatura spada obecnie do nawet -45 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na końcówkę listopada. Możliwy mróz do nawet -20 st. C

Jak przewiduje portal fanipogody.pl, spadki temperatury poniżej zera rozpoczną się już w ten weekend. Temperatura będzie obniżać się stopniowo, z dnia na dzień. Pierwszy dwucyfrowy mróz może nastąpić już w nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie kraju. W połowie przyszłego tygodnia ujemne wartości od -10 stopni obejmą już niemal całą Polskę, a w okolicach przyszłego weekendu temperatura w górach może spaść do nawet -20 stopni.

Nowe ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady śniegu w 18 powiatach na północy

Wraz z ujemną temperaturą powrócą intensywne opady śniegu. Podobnie jak mrozy utrzymają się one przez kilka kolejnych dni, aż do grudnia. W pierwszych dniach miesiąca powstała w ten sposób pokrywa śnieżna może sięgnąć od 30 do 40 cm. Pierwsze intensywne opady śniegu prognozowane są już na ten weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 18 powiatów. Na liście obszarów zagrożonych śnieżycami znalazł się powiat: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Słupsk, bytowski, kartuski, kościerski, gdański, Gdańsk, Gdynia, nowodworski, braniewski, elbląski, Elbląg, malborski, sztumski i kwidzyński. Alerty obowiązują do północy w niedzielę.