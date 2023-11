Zabójstwo 20-latki w Krakowie. Jej 21-letni chłopak w areszcie. Policja wydała oświadczenie

Zwłoki kobiety znaleziono w sobotę 18 listopada w mieszkaniu przy ul. Bytomskiej. Nieoficjalne medialne doniesienia wskazywały, że 20-latka została uduszona. "W trakcie prowadzonych czynności policjanci (...) ustalili, że sprawcą zdarzenia może być jej 21-letni partner" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. "Funkcjonariusze pozyskali informację, że mężczyzna po zabójstwie wyleciał rejsowym samolotem do Londynu" - dodano.

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Tego dnia zgłosił się do jednej z krakowskich prokuratur. Dzień później usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy, złożył też obszerne wyjaśnienia. "Decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazali w piątek krakowscy funkcjonariusze.

W związku ze sprawą zatrzymano też drugą osobę. W czwartek krakowska prokuratura informowała, że zostaną jej przedstawione zarzuty m.in. dotyczące składania fałszywych zeznań. W czwartek przesłuchano ją w charakterze świadka.

Jak informuje Onet.pl, 20-latka i jej partner wprowadzili się do mieszkania przy ul. Bytomskiej krótko przed tragedią. "Wynajęli mieszkanie, które wcześniej długo stało puste. Prawdopodobnie byli studentami, sąsiedzi jednak ich nie znali" - czytamy.