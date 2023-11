Artur Baranowski nie wziął udziału w wielkim finale "Jeden z dziesięciu". Sznuk: Wielka szkoda

W piątek o godzinie 19 rozpoczął się wielki finał 140. edycji teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Wśród uczestników nie pojawił się Artur Baranowski, zawodnik, o którym w tym tygodniu mówi cała Polska. - Jak państwo pewnie spostrzegli, przedstawiła się dziewiątka graczy. Niespodziewane zdarzenie dzisiaj to fakt, że pan Artur Baranowski, zwycięzca przedostatniego odcinka tej serii, niestety nie dojechał. To wielka szkoda, bowiem pan Artur zdobył niewiarygodną liczbę 803 punktów - przekazał po prezentacji dziewięciorga zawodników gospodarz programu Tadeusz Sznuk. - Pozdrawiamy go i 9-osobowym składzie rozpoczynamy grę - dodał. Wcześniej Sznuk powiedział, że w teleturnieju "wszystko zależy od losu, wszystko może się zdarzyć i dziś się zdarzyło"

Artur Baranowski nie wziął udziału w finale teleturnieju "Jeden z dziesięciu"

Przypomnijmy, w piątek media poinformowały, że Artur Baranowski nie dotarł na finał "Jeden z dziesięciu". "Nieoficjalnie możemy potwierdzić, że Artur był już w drodze do Lublina, kiedy na autostradzie za Warszawą jego samochód doznał awarii. W takiej sytuacji faworyt został zmuszony do wezwania lawety. Nagrania odbyły się więc bez geniusza, który stracił okazję do tego, aby walczyć o główną nagrodę" - pisała "Gazeta Wyborcza".

803 punkty w "Jeden z dziesięciu". Rekordzista wyczerpał zestaw pytań

W środę 22 listopada na antenie TVP wyemitowano historyczny odcinek teleturnieju "Jeden z dziesięciu". 28-letni Artur Baranowski odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania i ustanowił rekord programu. Mieszkaniec Śliwnik pod Łodzią zdobył w sumie 803 punktów - To są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał. Ma 773 punkty, ale za trzy zachowane szanse dostanie jeszcze 30 punktów i jego wynik to będzie 803 punkty - powiedział Tadeusz Sznuk na zakończenie 19. odcinka 140. edycji programu. Poprzedni rekord ustanowił w 2022 roku Tomasz Orzechowski, księgowy z Łodzi, który uzyskał 533 punkty.