Marcin Kozłowski, Gazeta.pl: Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek przed południem o 1969 nowych zakażeniach koronawirusem. Ostatniej doby zmarło osiem osób, z czego trzy z powodu COVID-19. Co te dane mówią nam o skali zakażeń w Polsce?

Dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce: Te dane tak naprawdę nie są przydatne. Skala zjawiska jest przeogromna, większa, niż podaje ministerstwo. Część osób stosunkowo łagodnie przechodzi COVID-19, więc w ogóle nie odwiedza lekarzy. Poza tym, przy tych wariantach, które mamy teraz, zarażają się wszyscy lub prawie wszyscy domownicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Grzesiowski: Dziś jest już za późno na profilaktykę (wypowiedź z 8 listopada)

Prawie połowa wykonywanych obecnie testów ma wynik pozytywny, co też o czymś świadczy. Ja testuję praktycznie wszystkich, którzy przychodzą do mnie z objawami infekcji i mam ok. 60 proc. trafień. A wiele osób się nie testuje, w szpitalach i przychodniach nie ma przecież obowiązku testowania, choć jest taka bezpłatna możliwość dla pacjenta.

Kolejna sprawa - ludzie zgłaszają się do lekarza bardzo często dopiero po tygodniu kasłania, gdzie wynik testu może już być ujemny. Objawy czasem wskazują na to, że mógł to być COVID-19.

Jeżeli miałbym oceniać, to szacowałbym, że mamy może 40 tysięcy, może 50 tysięcy zakażeń dziennie.

I skąd taki wzrost?

Sezonowość chorób wirusowych jest dość charakterystyczna, choć mniej w przypadku samego koronawirusa. Ta sezonowość wiąże się może nie tyle z biologią tego wirusa, bo mieliśmy zakażenia i latem, ale z tym, że często przebywamy blisko siebie, w zamkniętych pomieszczeniach, dużo rzadziej przebywamy na świeżym powietrzu. A w wakacje miasta się rozjeżdżają, jest wtedy zdecydowanie mniej osób np. w komunikacji miejskiej.

Jesienią jesteśmy też często po jakichś infekcjach, czasem niepotrzebnie braliśmy antybiotyki. Mało śpimy. Tradycyjnie zaniedbujemy się, jeśli chodzi o dietę. Lato, wiosna bardziej sprzyjają przecież jedzeniu warzyw, owoców. Do tego mało ruchu, mało spacerów. No i nasz układ odpornościowy jest słaby.

Dlaczego testowanie jest tak ważne?

Musimy odróżnić kilka zjawisk. Pierwsze to choroba przeziębieniowa, czyli prawie 200 wirusów. Rinowirusy, adenowirusy, tego jest multum. Zakażenia są łagodne, katar, kaszel, drobna temperatura.

Jest też grypa, która jest bardzo ciężką chorobą wirusową. Może być groźna, trzeba się szczepić.

Trzecią chorobą jest COVID-19, który niewątpliwie jest najgroźniejszy. Pamiętajmy, że dla części osób zakażenie koronawirusem jest wciąż potencjalnie śmiertelne.

W przychodniach mamy test combo, który odróżnia trzy wirusy: grypę, COVID-19 i wirus RSV [zakażenie dróg oddechowych - red.]. Jeśli wyjdzie grypa, można zastosować odpowiedni lek na grypę.

Natomiast jeśli wyjdzie COVID-19, uczulam pacjenta na to, żeby się izolował, szczególnie od dzieci i osób starszych, choć oczywiście nie ma takiego prawnego obowiązku. Po ok. tygodniu taka osoba już nie zaraża innych.

Jeżeli taką osobę byłoby na to stać, to mogłaby też otrzymać bardzo trudno dostępny i bardzo drogi lek, niestety nierefundowany. Ma go w Polsce 12 aptek i kosztuje ok. 5-7 tys. zł. Prawie nikt tego u nas nie kupuje, a już na pewno nie ciężko chory emeryt. Ten lek ma dobrą skuteczność, blisko 90 proc. Zapobiega hospitalizacji, zgonom i jest rekomendowany szczególnie w przypadku osób narażonych na ciężkie powikłania.

Oczywiście nie każdy musi brać taki lek, nie wpadajmy też w przesadę, ale nigdy nie wiadomo, jaki u kogoś choroba będzie miała przebieg. Najlepszym dowodem na to są te zgony, które zdarzają się u osób, które nie miały żadnych chorób współistniejących.

W publikacjach na temat leków na COVID-19 czytam, że na rynku są też dwa inne preparaty, jeden doustny i jeden podawany dożylnie w szpitalach.

Pierwszy z nich stracił już swoją dobrą ocenę na placu boju. Był rzeczywiście stosowany jeszcze w zeszłym sezonie. Z leków ambulatoryjnych został więc praktycznie tylko ten drogi lek, o którym wspominałem wcześniej.

Jeśli chodzi o lek podawany w szpitalach, jest skuteczny, natomiast powinniśmy mieć przede wszystkim takie narzędzia, by ten pacjent w ogóle do szpitala nie musiał trafiać. Poza tym, z tego, co mówią mi koledzy lekarze, są problemy z dostępem do tego preparatu.

Od 6 grudnia będzie można zaszczepić się nową szczepionką Novavax. Czy Pańskim zdaniem każdy powinien ją przyjąć?

Zacznijmy od tego, że szczepionki powinny być w Polsce od dawna. One trafiły do wielu państw europejskich wcześniej, niż trafią do nas. Strasznie się z tymi szczepionkami guzdrzemy. Zapisy na te szczepionki będą od 1 grudnia w systemie elektronicznym, fizycznie będą dostępne od 6 grudnia, na Mikołajki.

Szczepionka jest ważna tak naprawdę dla wszystkich osób powyżej 12. roku życia. Ważna dla wszystkich, powtarzam.

Jest jednak szczególnie zalecana dla osób 60+ oraz dla pacjentów powyżej 12. roku życia np. z immunosupresją, chorobami onkologicznymi, niewydolnością krążenia, cukrzycą, po przeszczepach. Trzecia grupa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają kontakt bezpośredni z chorymi.

Jeżeli ktoś się w ogóle nie szczepił wcześniej na COVID-19, to powinien przyjąć tę szczepionkę dwukrotnie, w odstępie trzytygodniowym. Jeśli natomiast ktoś miał już swoją historię szczepień, to wystarczy, że przyjmie teraz jedną dawkę.

Natomiast powtarzam, że 6 grudnia to bardzo późno. Jesteśmy zupełnie bezbronni. Odporność nam zupełnie siadła. Powinniśmy się szczepić raz do roku tak jak na grypę.

To znaczy, że jeśli przyjąłem wcześniej kilka dawek szczepionki, to one już mnie teraz nie chronią?

W zasadzie wszyscy jesteśmy narażeni, bo mamy śladową, podstawową ochronę, która jest na bardzo niskim poziomie. To jest tak, jakby ktoś powiedział: "szczepiłem się rok temu na grypę, to już teraz nie muszę". No nie ma tak. Odporność przez rok nas spada.

Poza tym, w koronawirusie dochodzi do większych zmian niż w przypadku grypy, jeśli chodzi o warianty. Tym bardziej ta odporność jest niska.

Wyobraźmy sobie, że zostaje Pan ministrem zdrowia w nowym rządzie. Jakie wprowadza Pan restrykcje, obostrzenia?

Nie wybieram się na to stanowisko, moją rolą jest oceniać i komentować. Traktując to hipotetycznie, wprowadziłbym na pewno obowiązek noszenia maseczek w takich miejscach jak apteki, przychodnie i szpitale. Nie jest to nadmiarowe, a bardzo skuteczne.

Natomiast gdybym został ministrem zdrowia wcześniej, niż dzisiaj, to zrobiłbym wszystko, by szczepionki trafiły do Polski szybciej. Podjąłbym też decyzję o chociaż częściowej refundacji skutecznego leku na COVID-19, o którym mówiłem przed chwilą. Ta refundacja dotyczyłaby właśnie osób z grupy ryzyka. Wprowadziłabym też zdecydowane zalecenie testowania w placówkach medycznych.

Czy za kilka tygodni, miesięcy, możemy się spodziewać np. paraliżu szpitali w związku z liczbą pacjentów ciężko przechodzących zakażenie koronawirusem?

Nie widzę na horyzoncie takiego zagrożenia. Będą za to sytuacje, w których szpitale w związku z dużą liczbą zakażonych pacjentów będą ograniczać wizyty rodzin lub przyjęcia chorych, co zresztą dzieje się już w pojedynczych placówkach.

Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to, co dzieje się teraz, w ogóle nie jest porównywalne z tym, co miało miejsce przy fali zakażeń wariantem delta. To jednak nie zwalnia nas z obowiązku zapobiegania zakażeniom i zgonom. Mówię właśnie o szczepieniach, o bardzo ścisłym testowaniu, o maskach, o refundacji leku na COVID-19. To inwestycja w zdrowie i te kwestie powinny być obecnie realizowane.