Ukraina chce ewakuować uwięzionych w Polsce kierowców. "Cierpią z powodu działań kilku osób"

Od ponad dwóch tygodni na polsko-ukraińskiej granicy trwają protesty polskich przewoźników. Blokady pojawiły się na przejściach w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej, a ostatnio także w Medyce. Jak wynika z informacji opublikowanej w mediach społecznościowych, ukraiński rząd organizuje ewakuację kierowców, którzy w związku ze strajkiem nie są w stanie wrócić do kraju.

Ukraina chce ewakuować kierowców. "Skończył się już czas na uzgodnienie kompromisów"

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Transportu (Ukrtransbezpeke), Ministerstwo Rozwoju Wspólnot, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy rozpoczęło zbieranie danych niezbędnych do ewakuacji kierowców ciężarówek, którzy za sprawą protestów utknęli w Polsce. W tym celu w mediach społecznościowych pojawiła się specjalna ankieta dla kierowców. Taki sam dokument ma być rozdawany w formie papierowej osobom zablokowanym na granicy. Wewnątrz ankiety znajdują się między innymi: pytania o dane osobowe, numer telefonu, punkt kontrolny, w jakim utknął dany kierowca oraz to, czy wyraża zgodę na ewakuację do Ukrainy bez pojazdu.

- Skończył się już czas na uzgodnienie kompromisów. Teraz nasi kierowcy cierpią w temperaturach poniżej zera z powodu działań kilku osób, które zablokowały granicę za zgodą władz lokalnych - powiedział cytowany przez Ukrtransbezpeke wiceminister infrastruktury Serhij Derkacz. - Wielokrotnie podnosiliśmy kwestie dotyczące żywności, karetek pogotowia, wozów strażackich, odpowiednich warunków sanitarnych - tego wszystkiego brakuje. Zamiast tego nadal widzimy doniesienia o zatwierdzeniu kontynuacji protestu przez władze lokalne. Będziemy więc ewakuować każdego, kto wyrazi taką chęć - podkreślił polityk.

Protest kierowców na granicy z Ukrainą. Demonstracje się rozszerzają

Protesty polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej trwają od 6 listopada. Kierowcy domagają się między innymi: wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyjątkiem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli.

W czwartek 23 listopada w strajku do kierowców dołączyli rolnicy ze stowarzyszenia "Oszukana wieś". Według zapowiedzi ich protest w dotychczasowej formie, czyli od rana do wieczora, ma potrwać do niedzieli (26 listopada). Od poniedziałku aż do 3 stycznia zamierzają blokować przejazd całą dobę. Ciężarówki, które nie są pomocą humanitarną czy sprzętem wojskowym, od północy 25 listopada mają być wpuszczane jedna na trzy godziny - przekazał dziennikarz Michał Dzienyński. Co więcej, od poniedziałku (27 listopada) zablokowane mają zostać kolejne przejścia graniczne w Zosinie i Niżankowicach.