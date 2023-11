"Zmarł Daniel Chojnacki. Nasz wrocławski oficer rowerowy w latach 2007-2022. Zabrała go lawina w austriackich Alpach. Zmarł w szpitalu. Zostawił żonę i 5 dzieci" - brzmiała treść wpisu Jacka Sutryka opublikowany na platformie X cytowany przez "Gazetę Wyborczą". "Wspaniały, empatyczny i wszędobylski człowiek. Prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, społecznik z krwi i kości. Rodzinie oraz najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia. Będzie nam go ogromnie brakowało" - opisywał zmarłego Jacek Sutryk.

Nie żyje Daniel Chojnacki. Prezes karkonoskiego GOPR zginął w austriackich Alpach. "Góry go zabrały"

"Wyborcza" podaje, że Chojnacki uprawiał skialpinizm w Tyrolu, w rejonie szczytu Glockturm. Partnerującemu mu 47-letniemu koledze udało się wydostać z lawiny. Sam Chojnacki został całkowicie przysypany. W stanie krytycznym odnaleźli go dopiero wezwani na miejsce ratownicy. Śmigłowiec ratunkowy przetransportował rannego do szpitala, a następnie do kliniki w Innsbrucku.

Komunikat o śmierci Daniela Chojnackiego wystosowało również GOPR. "Z niesamowitym smutkiem i niedowierzaniem informujemy, że w austriackich Alpach w wieku 41 lat zginął Daniel Chojnacki, ratownik GOPR Karkonosze, ale przede wszystkim niesamowicie pozytywny, koleżeński, energiczny i po prostu dobry człowiek" - brzmi nekrolog opublikowany w mediach społecznościowych. "Był zawsze otwarty, pomocy i uśmiechnięty, a w działaniach ratowniczych zawsze zdeterminowany, żeby osobom potrzebującym udzielić w górach pomocy. Niestety, te góry go zabrały" - wspominają zmarłego ratownicy.

Doniesienia o śmierci Daniela Chojnackiego zostały przez nas potwierdzone w rozmowie z naczelnikiem GOPR Jerzym Siodłakiem. Zgodnie z udzielonymi nam informacjami kondolencje publikowane w mediach społecznościowych zostały po czasie wycofane na prośbę bliskich zmarłego. Przedtem wieści o tragedii z udziałem prezesa karkonoskiej grupy GOPR zdążyły jednak obiec media.

Daniel Chojnacki przez 15 lat zajmował się polityką rowerową Wrocławia

Daniel Chojnacki od 2007 roku stał na czele sekcji zajmującej się polityką i infrastrukturą rowerową Wrocławia. Ze stanowiska ustąpił w 2022 roku. Powodem była przeprowadzka do Jeleniej Góry. - Mieszkam tam od kilku lat i koordynacja tego projektu jest dla mnie bardzo trudna - mówił wówczas "Wyborczej".

Portal Tu Wrocław wspomina Daniela Chojnackiego jako osobę rzetelnie pełniącą obowiązki oficera rowerowego. "To z jego inicjatywy we Wrocławiu powstały dziesiątki kilometrów ścieżek, dróg i pasów rowerowych, kontrapasy czy parkingi dla rowerów" - wyliczają dziennikarze.