"Mówił, że mnie zniszczy". Ruszył proces w sprawie pobicia polityka. W tle spór o przetarg

Fabian Andrukajtis, wójt Lidzbarka Warmińskiego, został pobity podczas balu charytatywnego, który 25 listopada 2022 roku zorganizowało filantropijne Stowarzyszenie Lions Club - informowała "Gazeta Wyborcza". Wydarzenie organizowane było w jednym z lidzbarskich hoteli. Wójt Andrukajtis otrzymał na nie oficjalne zaproszenie.

Lidzbark Warmiński. Lokalny przewoźnik pobił wójta do nieprzytomności. "Mówił, że mnie zniszczy"

- Około godziny 2 w nocy doszło do utarczki słownej między uczestnikami balu: 46-letnim mężczyzną (wójtem Andrukajtisem - red.) a 58-latkiem, mieszkańcem gminy Lidzbark Warmiński. 46-latek miał zostać kilkukrotnie uderzony przez 58-latka - informowała o zajściu sierż. szt. Beata Szydłowska z lidzbarskiej komendy powiatowej policji. Na salę wezwani zostali ratownicy medyczni oraz policja. Andrukajtis odzyskał przytomność dopiero w karetce, która transportowała go do szpitala w Bartoszycach. W wyniku pobicia wójt doznał złamania nosa. Do kwietnia, przez blisko pół roku, przebywał na zwolnieniu lekarskim.

- W tej rozmowie (z Henrykiem S. - red.) było coraz więcej agresji, mówił, że mi tego "nie daruje", i że mnie "zniszczy". Był wulgarny, nie chciałem rozmawiać z nim w ten sposób, powiedziałem mu o tym, wtedy mnie uderzył pięścią w twarz, upadłem na posadzkę. Widziała to moja żona. Ona i świadkowie mówią, że ten człowiek jeszcze mnie kopał, kiedy leżałem nieprzytomny. Ocknąłem się w karetce - relacjonował wójt Andrukajtis w rozmowie z dziennikarzami "Wyborczej".

Ruszył proces. Oskarżonemu grozi do dwóch lat więzienia

Podobną wersję wydarzeń Andrukajtis przedstawił podczas sądowych zeznań w czwartek (23 listopada). Wójt mówił, że podczas rozmowy Henryk S. wyrażał pretensje z powodu strat poniesionych przez jego firmę przewozową, a następnie bez ostrzeżenia uderzył go w twarz. Wspominał także, jak wpłynęło na niego pobicie.

- Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Na przykład jak jestem na dożynkach, to obawiam się, czy ktoś nie podejdzie, by mnie uderzyć - zeznawał Andrukajtis. - Każda impreza publiczna budzi mój strach. Muszę na niej być, ponieważ należy to do moich obowiązków, jednak odczuwam strach. Wcześniej niczego się nie bałem - dodawał wójt.

"Fakt" relacjonuje, że Henryk S. przyznał się do uderzenia wójta podczas sprzeczki, ale nie do złamania nosa. Oskarżony przeprosił Andrukajtisa i zaproponował zakończenie rozprawy bez procesu. Wójt przyjął przeprosiny, ale nie zgodził się na propozycję. Henrykowi S. grozi do dwóch lat więzienia. Wójt Andrukajtis domaga się od niego ponadto zadośćuczynienia w wysokości 30 tys. zł.