Nieoficjalnie: Rekordzista Artur Baranowski nie pojawił się w finale "Jeden z dziesięciu". Mamy komentarz TVP

Onet poinformował w piątek, że Artur Baranowski nie dotarł na finał "Jeden z dziesięciu". - Nie pojawił się na nagraniu i usłyszeliśmy od produkcji, że nie weźmie udziału w naszym finale z powodu awarii auta - powiedział w rozmowie z portalem jeden z uczestników finału.

Rekordzista Artur Baranowski nie pojawi się w finale 140. edycji "Jeden z dziesięciu"? Mamy komentarz

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z lubelskim oddziałem TVP. - Nie możemy udzielić takiej informacji. Finału jeszcze nie było, dopiero dzisiaj będzie. Zachęcamy do oglądania - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

W piątek 24 listopada Artur Baranowski, miał spotkać się w finale z pozostałymi dziewięcioma zwycięzcami odcinków 140. edycji "Jeden z dziesięciu". Finałowy odcinek będzie można obejrzeć w TVP1 o godzinie 19:00.

Przypomnijmy, w środę 22 listopada na antenie TVP wyemitowano historyczny odcinek teleturnieju "Jeden z dziesięciu". 28-letni Artur Baranowski odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania i ustanowił rekord programu. Mieszkaniec Śliwnik pod Łodzią zdobył w sumie 803 punktów. Poprzedni rekord ustanowił w 2022 roku Tomasz Orzechowski, księgowy z Łodzi, który uzyskał 533 punkty.

"Gazeta Wyborcza" rozmawiała z ojcem rekordzisty "Jeden z dziesięciu". - Nigdy nie pociągała go praca na roli, od dziecka wolał książki. W szkole świetnie dawał sobie radę bez żadnych korepetycji, później dostał się na studia z gospodarki przestrzennej na Politechnice Łódzkiej. Zawsze był bardzo zdolny. Jak czegoś nie potrafiłem rozwiązać w krzyżówce, to go wołałem i miałem pewność, że odpowie prawidłowo - mówi w rozmowie z dziennikiem Piotr Baranowski.

Jak stwierdził, Artur "przygotowywał się trochę, coś tam czytał w internecie, czasem zajrzał do książki". - Miło słyszeć, że jest nazywany geniuszem - dodał i przyznał, że "było w tym jednak też pewnie trochę szczęścia, choć i ogrom wiedzy". Jak przekazał pan Piotr Baranowski, po powrocie z programu jego syn był "uradowany", ale nie chodzili "po ludziach, żeby opowiadać". - Artur nie spał do późna i cały czas odbierał telefony albo odpisywał na wiadomości. Dziś cały dzień śpi. Nie ma już siły rozmawiać z dziennikarzami - mówił w czwartek ojciec. Pod ich dom rodzinny jednak nieustannie zjeżdżają się dziennikarze. Artur nie chce z nimi rozmawiać. Jednej z osób nawet wysłał SMS-a, że już nie mieszka w Śliwnikach - opisuje "Wyborcza".