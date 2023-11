Zderzenia tramwajów w Łodzi i Warszawie. Są poszkodowani. "Na miejscu są wszystkie służby"

W Łodzi w piątkowy poranek doszło do zderzenia dwóch tramwajów na ul. Piłsudskiego. W związku ze zdarzeniem poszkodowanych zostało co najmniej dziewięć osób. Około godziny 8 do zderzenia dwóch tramwajów doszło również w Warszawie. Kolizja miała miejsce na moście Gdańskim, jest co najmniej pięciu poszkodowanych.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl