Niż Niklas nadal w natarciu. Szereg alertów IMGW. Piątek i weekend pod znakiem zimy?

Polska w czwartek dostała się pod wpływ niżu Niklas znad północnej Europy, który przyniósł m.in. mieszankę opadów - śniegu i deszczu. Nad krajem można było też odnotować silny wiatr w porywach do 90, a lokalnie nawet do 100 kilometrów na godzinę. Jaka pogoda czeka nas w piątek?

Pogoda na piątek. Alerty IMGW: Śnieg, oblodzenia, ale to nie koniec

W piątek 24 listopada nadal utrzyma się dość silny wiatr. Porywy osiągną do 65 km/h, ale nad morzem i w rejonie Karpat może rozpędzić się nawet do 85 km/h, szczególnie w pierwszej połowie dnia. W drugiej bowiem powinien nieco osłabnąć, choć wciąż będzie porywisty - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W ciągu dnia przelotnie popada deszcz, ale możemy też spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu. Jak zapowiada IMGW, lokalnie mogą wystąpić też burze. W północnej Polsce i w górach spadnie ok. 10 mm opadów, w Sudetach do 15 mm. "W górach śnieg od 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C w rejonach podgórskich do 5 st. C nad morzem" - wskazują eksperci z IMGW na portalu X.

IMGW wydał też szereg ostrzeżeń meteorologicznych na piątek, część z nich będzie obowiązywać również w sobotę. W powiatach nadmorskich województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego do godz. 10 (w piątek) obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Na południu Polski do godzin porannych w sobotę ważne będą alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Chodzi o powiaty w województwie dolnośląskim: lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kłodzki.

Ponadto od piątkowego popołudnia do godzin porannych w wielu regionach wystąpią oblodzenia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla następujących województw:

śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki),

małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki),

podkarpackiego,

lubelskiego,

mazowieckiego (oprócz Warszawy i powiatów zachodnich),

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Jaka pogoda w weekend? Drogi mogą być oblodzone

Prognozy IMGW wskazują, że w weekend nadejdzie uspokojenie w pogodzie. Wiatr osłabnie i porywisty będzie już tylko miejscami. Padać ma z kolei głównie śnieg, miejscami pokrywa śnieżna może zwiększyć się o ok. 5-10 centymetrów. Temperatura od 2 do maksymalnie 4 stopni Celsjusza. Nocami możliwe przymrozki, w związku z czym miejscami nawierzchnia może być oblodzona. Ważne więc, by nad ranem zachować szczególną ostrożność na drogach.