Jest akt oskarżenia ws. pożaru archiwum w Krakowie. Prokuratura wciąż trzyma przyczynę w tajemnicy

Akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy skierowała w czwartek Prokuratura Okręgowa. Jak przekazano w komunikacie, dotyczy on jednej osoby - rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej. Chodzi o przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 273 kodeksu karnego. Mówią one o tym, że "Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". A kto używa takiego dokumentu, "podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

"Co do pozostałych podejrzanych trwają czynności zmierzające do zakończenia toczącego się śledztwa. Wskazana powyżej decyzja o skierowaniu aktu oskarżenia nie kończy śledztwa dotyczącego pożaru w całości – czynności w sprawie są na bieżąco kontynuowane" - czytamy w komunikacie krakowskiej Prokuratury Okręgowej.

Jak dodali śledczy, "prokuraturze znana jest przyczyna pożaru, jednakże na obecnym etapie śledztwa informacja ta nie może zostać ujawniona z uwagi na dobro śledztwa i konieczność zapewnienia niezakłóconego przebiegu planowanych czynności".

"Śledztwo swym zakresem obejmuje również badanie spektrum działań podejmowanych w toku procesu inwestycyjnego przez urzędników miejskich oraz organy państwowe procedujące w procesie inwestycyjnym, natomiast prokuratura nie ujawnia treści planowanych decyzji merytorycznych" - zaznaczono.

Pożar archiwum w Krakowie. Jest akt oskarżenia

Do pożaru doszło 6 lutego 2021 roku. Spłonęło w nim 95 proc. dokumentów. Akcja gaszenia trwała kilka dni, uczestniczyło w niej ponad 800 strażaków. Zarzuty w sprawie usłyszało dotychczas siedem osób.

"Budynek archiwum miał wszelkie odbiory, został wykonany zgodnie z projektem i otrzymał stosowne pozwolenia. Hala została odebrana przez wszystkie służby i przechodziła coroczne przeglądy gwarancyjne, ostatni w czerwcu 2020 r. Archiwum zostało ubezpieczone na kwotę 12 mln zł" - informował rok po pożarze krakowski ratusz. Jak wskazywano, "w archiwum znajdowało się ok. 20 tysięcy metrów bieżących dokumentów" i "trafiały tam dokumenty w sprawach, które były już zamknięte, prawomocnie zakończone".