Do ataku doszło w centrum Wrocławia, o czym poinformowali w czwartek (23 listopada) mundurowi. 30-latek przeszedł przez ulicę, po czym podszedł do starszej kobiety i z impetem kopnął ją w nogę. Całe zdarzenia zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego, dzięki czemu policja szybko ujęła sprawcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Agresor w biały dzień zaatakował starszą kobietę w centrum Wrocławia

Wrocław. 30-latek zaatakował kobietę w centrum miasta. Przed policją schował się w tzw. pawlaczu

Po ataku mężczyzny seniorka przewróciła się na chodnik i przez długi czas nie umiała wstać. Pomocy udzieliła jej kobieta, która była świadkiem całego zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na ich widok "30-latek nie był już taki hardy i schował się w pawlaczu" - czytamy w wydanym komunikacie. "Misterny plan ukrycia się w schowku na prodiż i ozdoby choinkowe zawiódł, a mężczyzna już po chwili leżał w kajdankach na podłodze, pilnowany przez policjantów" - przekazali mundurowi.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. "Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet pięciu lat więzienia" - czytamy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty naruszenia nietykalności i uszkodzenia ciała.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".