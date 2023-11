Pan Kamil zrezygnował z seminarium na piątym roku. Jak stwierdził, "to była najtrudniejsza decyzja w jego życiu". - Czas w seminarium ukształtował mnie jako człowieka, moją wrażliwość i moje człowieczeństwo. Ale na msze już nie chodzę - przyznał. 40-letni dziś mężczyzna powiedział, jakie doświadczenia sprawiły, że obecnie nadal wierzy w Boga, ale nie ufa już Kościołowi jako instytucji.

Pan Kamil powiedział w rozmowie z "Tygodnikiem Siedleckim", że poszedł do seminarium między innymi po to, by poczuć bezpieczeństwo i wsparcie, którego nie otrzymywał ani od dręczących go rówieśników, ani od ojca nadużywającego alkoholu. Dodał, że "interesownie uciekł w modlitwę", dzięki czemu zaznał ukojenia. Dlatego postanowił rozstać się z dziewczyną, którą kochał, aby zostać księdzem.

Mężczyzna stwierdził jednak, że realia życia w seminarium rozminęły się z jego oczekiwaniami. - Większość z nas zna to wszystko tylko z niedzielnych mszy, wizyt w kancelarii i krótkiego "Szczęść Boże". Rzeczywistość widziana przeze mnie wyglądała inaczej, niż sobie to wyobrażałem - powiedział. Jako przykład podał wojskowy rygor obowiązujący w seminarium.

- Bardzo nie podobało mi się, kiedy przyjeżdżał biskup i wszyscy chodzili na palcach, jak przed królem. To chyba nie powinno wyglądać tak, że Eucharystia ma być jak w wojsku, a kiedy coś zrobisz źle, to masz od razu opier...- zauważył.

Pan Kamil uświadomił sobie, że życie duchownych pozostaje w sprzeczności z zasadami moralnymi propagowanymi przez Kościół. - Wiele razy usłyszałem, że można mieć kobietę na boku i dalej być kapłanem. Ale wiedziałem, że gdybym tak postąpił, zjadłoby mnie sumienie. Nie potrafiłbym wyjść do ludzi, mówić im o czystości małżeńskiej, wiedząc, że gdy skończę Eucharystię, pojadę do kochanki. Znałem wielu, którzy byli w takiej sytuacji, ale nie zwracałem na to uwagi, bo nadal chciałem zostać księdzem - podkreślił. Mężczyzna powiedział również, że podczas pobytu w seminarium wypił więcej alkoholu, niż po opuszczeniu tego miejsca.

Mężczyzna zauważył, że było wiele powodów, dla których ostatecznie opuścił seminarium. Jeden z nich to "fakt, że poznał kobietę, o której nie mógł przestać myśleć". Pan Kamil znalazł się wtedy w trudnej sytuacji. - Seminarium nie uczy człowieka normalnego życia, wszystko mieliśmy tam podane na tacy. A ja po odejściu nie miałem żadnych perspektyw. Zostałem z niczym - powiedział. Dodał, że "dopiero małżeństwo nauczyło go zauważania problemów codzienności i radzenia sobie z nimi". - Zrozumiałem, ile zachodu trzeba włożyć w dom, w pracę, w to, żeby zarobić na chleb - stwierdził.