W środę (22 listopada) na antenie TVP wyemitowano historyczny odcinek teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Uczestnik Artur Baranowski odpowiedział prawidłowo na wszystkie 48 zadanych mu pytań, czym ustanowił rekord programu. "Jeden z dziesięciu" emitowany jest od blisko 30 lat i jeszcze nikt w historii nawet nie zbliżył się do wyniku Baranowskiego.

Kiedy Wielki Finał "Jeden z dziesięciu"? Pan Artur zmierzy się z innymi finalistami

- To są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał. Ma 773 punkty, ale za trzy zachowane szanse dostanie jeszcze 30 punktów i jego wynik to będzie 803 punkty - powiedział Tadeusz Sznuk na zakończenie 19. odcinka 140. edycji programu "Jeden z dziesięciu". Zgodnie z zasadami gry każdy z sezonów teleturnieju składa się z 20 odcinków, po których następuje Wielki Finał danej edycji. Oznacza to, że już w najbliższy piątek (24 listopada) ponownie zobaczymy zmagania Artura Baranowskiego, który w finale spotka się z pozostałymi dziewięcioma zwycięzcami odcinków 140. edycji. Teleturniej będzie można obejrzeć w TVP1 o godzinie 19.

Nowe odcinki programu "Jeden z dziesięciu" pojawią się najprawdopodobniej dopiero wiosną 2024 roku. Oznacza to, że od przyszłego tygodnia widzowie będą przez kolejne miesiące oglądać powtórki programu wcześniej wyemitowanego w TVP. Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu wszystkie edycje teleturnieju nie miały stałej liczby odcinków. Różniła się ona w zależności od sezonu i wahała od 21 do nawet 33. Obecne zasady dopuszczają wyłącznie 20 odcinków w jednej edycji.

Na zwycięzcę Wielkiego Finału czekają duże pieniądze

Każdy z finalistów trzeciego etapu odcinka otrzymuje nagrody rzeczowe w postaci zestawu kosmetyków czy słodkich kuferków. Wszystko zależy od sponsora. Zwycięzca dodatkowo otrzymuje 5000 złotych, luksusowy zegarek lub inne nagrody rzeczowe oraz pobyt w czterogwiazdkowym hotelu. W Wielkim Finale stawka jest znacznie wyższa, ponieważ zwycięzca (od 2003 roku) zgarnia aż 40 tys. złotych. Wcześniej był to samochód osobowy. Dodatkowo zawodnik z największą liczbą punktów zsumowanych z jego odcinka i Wielkiego Finału otrzymuje bonus w wysokości 10 000 złotych. Jest już niemal pewne, że w nadchodzącym finale 140. edycji dodatkowe pieniądze otrzyma Artur Baranowski.