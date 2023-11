"Jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze" - w taki sposób przedstawił się Artur Baranowski, który szturmem zdobył teleturniej "Jeden z dziesięciu". Uczestnik programu we wszystkich etapach odpowiadał na pytania z dziedzin takich jak między innymi: sport, geografia, biologia, chemia, archeologia, czy muzyka. Na każde z zadanych mu 40 pytań podpowiedział poprawnie, czym ustanowił historyczny rekord programu.

Wiadomo, że Artur Baranowski pochodzi ze wsi Śliwniki. Początkowo lokalne wielkopolskie media sądziły, że chodzi o miejscowość w gminie Nowe Skalmierzyce. Okazuje się jednak, że chodzi o zupełnie inne Śliwniki w gminie Parzęczew w województwie łódzkim. Potwierdził to miejscowy sołtys, Włodzimierz Pietruszewski w rozmowie z Onetem. - Ale on od nas! Zaraz jadę do jego rodziny, aby złożyć im gratulacje - relacjonował dziennikarzowi portalu. - Do środowego wieczora nie wiedzieliśmy o tym występie w telewizji - opowiadał Pietruszewski.

Niewiele wiadomo o samym Baranowskim, według Pietraszewskiego to "bardzo cichy, niezwykle skromny chłopak", który chodzi swoimi drogami i często jest "zanurzony w swoich myślach". Mężczyzna w rozmowie z Wirtualną Polską zdradził, że geniusz ze Śliwniki, który dobiega już trzydziestki nadal mieszka ze swoimi rodzicami, którzy prowadzą gospodarstwo rolne. Sołtys podkreślił, że specjalizują się w produkcji mlecznej, a sam Baranowski pomaga im na co dzień w ich pracy. Wcześniej rekordzista teleturnieju TVP studiował ekonomię. Według sołtysa nie wyróżniał się niczym szczególnym. - On raczej siedzi cicho przy komputerze, czy może raczej nad książkami - podkreślił Pietruszewski. - Uczy się, zdobywa wiedzę. Chyba mało kto o tym wiedział - zaznaczył. Teraz dowiedziała się cała Polska.

Historyczny rekord w programie "Jeden z dziesięciu"

Artur Baranowski w odcinku teleturnieju "Jeden z dziesięciu" wyemitowanym w minioną środę (22 listopada) zdobył rekordowe 803 punkty. Początkowo poprawnie odpowiedział na dwa pytania w pierwszej rundzie. Następnie bezbłędnie wskazał odpowiedzi na sześć pytań zadanych w rundzie drugiej. W finale jako pierwszy odpowiedział na pierwsze trzy pytania, a następnie na kolejnych 37, z których każde wziął "na siebie". - Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą - powiedział prowadzący program Tadeusz Sznuk, kiedy do końca zostały 23 pytania. Swoim historycznym wynikiem Artur Baranowski zdeklasował dotychczasowego rekordzistę programu - Tomasza Orzechowskiego, który w 2021 roku zdobył 533 punkty.

"Jeden z dziesięciu" to jeden z najchętniej oglądanych programów o podobnym formacie, który na antenie TVP emitowany jest od 1994 roku. Zwycięzca każdego odcinka otrzymuje czek o wartości 5 tys. złotych, luksusowy zegarek, zestaw kosmetyków oraz pobyt w hotelu dla dwóch osób. Już w najbliższy piątek (24 listopada) będzie miał miejsce Wielki Finał 140. edycji "Jednego z dziesięciu". Główna wygrana to 40 tys. złotych. Uczestnik z najwyższą liczba punktów w całej edycji zdobędzie dodatkową nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.