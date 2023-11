Skandaliczny materiał w TVP. "Naruszył godność człowieka". Jest komentarz prezesa

26 września TVP Info wyemitowało materiał o emerytach, którzy po raz ostatni w tym roku otrzymali 14. emerytury. Znalazło się w nim ujęcie nagranej od tyłu seniorki w poplamionej odzieży. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że publikacja "stanowiła ingerencję w prawo osoby do prywatności" i "może być uznana za naruszenie godności człowieka". Prezes TVP przyznał rację RPO i przekazał, jakie kroki podjęła Telewizja Polska w sprawie tego bulwersującego materiału

Skandaliczny materiał w TVP Info. RPO podkreśla skalę naruszenia. Prezes TVP: Niedopuszczalne

Jak zauważył RPO, materiał mógł przynieść wiele szkód zaprezentowanej w nim seniorce, ponieważ "to, że nie widać twarzy danej osoby, nie oznacza, że wykluczona jest możliwość jej rozpoznania przez inne osoby". Dodał, że skala naruszenia godności seniorki jest wyjątkowo duża, bo choć "emisja była jednorazowa, to w dobie Internetu prezentowane przez stację telewizyjną materiały mogą być następczo publikowane i przesyłane".

Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz w odpowiedzi na stanowisko RPO "wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji". Przyznał, że realizacja i dopuszczenie do emisji materiału "było niedopuszczalne i uchybiało zasadom profesjonalizmu i etyki, którą w swojej pracy zawodowej kierować się powinni pracownicy i współpracownicy Telewizji Polskiej".

Prezes Telewizji Polskiej o materiale w TVP Info: Zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe

Prezes TVP podkreślił, że osoby przygotowujące materiał nie chciały ośmieszać ani naruszać godności pokazywanych w nim osób. Zaznaczył jednak, że stacja potraktowała sprawę poważnie i wyciągnęła konsekwencje wobec swoich pracowników.

"Pragnę zapewnić, że władze Telewizji Polskiej S.A. przystąpiły do wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wewnętrznych wobec autorów materiału niezwłocznie po jego emisji i krytyce, która słusznie spadła na niego niedługo po tym. W wyniku tego procesu, w stosunku do osób odpowiedzialnych za powstanie i emisję materiału zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. Informuję ponadto, że Telewizja Polska S.A. zdecydowała się wdrożyć dodatkowe procedury kontrolne, mające na celu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości" - przekazał.