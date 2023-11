"GTA Jastrzębie-Zdrój". Ochroniarz wskoczył na maskę samochodu, by dorwać złodziejkę mleka [WIDEO]

Komenda Powiatowa Policji w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) poinformowała o niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło w środę 15 listopada około godziny 20:00. Do sklepu położonego w centrum miasta weszła 26-letnia obywatelka Czech, która zabrała z półki dwa opakowania mleka w proszku dla dzieci i wyszła, nie płacąc za towar. Jak się okazało, nie uszło to uwadze pracownika ochrony, który natychmiast rozpoczął pościg.

Jastrzębie-Zdrój. Pracownik ochrony przejechał 200 metrów na masce samochodu

Pracownik ochrony wybiegł za kobietą na parking i próbował ją zatrzymać, ale 26-latka wyrwała się i uciekła. W pewnym momencie wsiadła do zaparkowanego nieopodal samochodu. Mężczyzna nie zamierzał się poddać i stanął przed pojazdem, a kobieta ruszyła. Pracownik wskoczył na maskę samochodu, co nadal nie zrobiło wrażenia na uciekinierce, która postanowiła wyjechać na ulicę.

Policja poinformowała, że podczas próby ucieczki kobieta przejechała na czerwonym świetle na skrzyżowaniu i kontynuowała podróż z mężczyzną na masce przez około 200 metrów, zanim zrozumiała, co zrobiła. 26-latka zatrzymała się, a na miejscu pojawiła się policja. "Kobieta usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności" - poinformowała KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

Pościg za Czeszką, która ukradła mleka. Internauci: Chciałabym, żeby ktoś tak o mnie walczył

Internauci skomentowali sytuację w mediach społecznościowych. Wielu z nich zwróciło uwagę, że pościg był potencjalnie niebezpieczny dla pracownika ochrony. "Gdyby spadł przy większej prędkości, lub ona wjechała w coś, przecież byłby przejechany lub zgnieciony" - napisał internauta. Zdarzyły się także wypowiedzi osób, które aprobowały determinację pracownika. "Dzisiaj jeżeli ktoś rzetelnie wykonuje swoją pracę, jest krytykowany" - brzmiała jedna z wypowiedzi. "GTA Jastrzębie-Zdrój" - napisał internauta, porównując sytuację do popularnej gry o gangsterskim życiu.

Dla innych sytuacja stała się źródłem inspiracji. "Chłop naraził swoje życie dla dwóch opakowań mleka w proszku. Kobieta prawie zabiła człowieka dla dwóch opakowań mleka w proszku" - brzmiał jeden z komentarzy. "Chciałbym być oddany pracy jak pan ochroniarz dla dwóch opakowań mleka" - stwierdził inny internauta. "Chciałabym, żeby ktoś o mnie walczył tak jak ten ochroniarz o dwa opakowania mleka w proszku" - napisała internautka.