Informację o wyroku dla Tomasza Lisa przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zgodnie z jej informacjami 15 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa wyrokiem nakazowym skazał Tomasza Lisa za nielegalną reklamę alkoholu i wymierzył mu grzywnę w łącznej wysokości 20 tys. złotych. Dziennikarz ma również ponieść koszty procesu. "Sąd uznał, że na podstawie zebranych dowodów wina Tomasza L. i okoliczności popełnienia przez niego czynu zabronionego nie budzą wątpliwości" - czytamy w komunikacie, który przytacza Interia, cytując Polską Agencję Prasową.

Warszawska prokuratura: Zapadł wyrok w sprawie Tomasza Lisa

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie skierowała 17 lipca akt oskarżenia przeciwko byłemu redaktorowi naczelnemu "Newsweeka" Tomaszowi Lisowi. Postępowanie w tej sprawie zostało podjęte przez prokuraturę po zawiadomieniu złożonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Akt oskarżenia objął reklamowanie napojów alkoholowych w dodatku do tygodnika, którym kierował Lis, wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Lis nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. "W związku z postawionym mi absurdalnym zarzutem i z faktem, że byłem leczony neurologicznie (cztery udary), pani prokurator skierowała mnie na obowiązkowe badania psychiatryczne. Oczywiście pójdę (nie wiem, czy będzie to świadczyło o zdrowiu psychicznym, czy przeciwnie). Witamy w ZSRR" - pisał po rozpoczęciu postępowania Lis na portalu X.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna doprecyzował, że sprawa dotyczy reklamy publikowanej w okresie od 27 listopada do 3 grudnia 2017 roku. - Jako redaktor naczelny tygodnika, będąc odpowiedzialnym za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych, wbrew przepisowi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadził reklamę napojów alkoholowych w postaci wódek, brandy, whisky, a także likierów poprzez publiczne rozpowszechnianie ich znaków towarowych oraz symboli graficznych, a także cen i odnośników do stron internetowych dystrybutorów, które zaprezentowane zostały w bezpłatnym dodatku dołączonym do wskazanego tygodnika - wyjaśniał prokurator.

