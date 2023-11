Rząd PiS złożył autopoprawkę w projekcie budżetu, która zakłada, że TVP otrzyma niemal dwa miliardy złotych. - Zobaczymy, jak do tego pomysłu podejdzie nowy rząd - powiedział członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Tadeusz Kowalski w rozmowie z "Faktem". Ekspert ujawnił powody, które mogły wpłynąć na to, że rząd nie uwzględnił dotacji podczas składania projektu budżetu we wrześniu.

