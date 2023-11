Podczas środowego (22 listopada) wydania programu "Za czy przeciw" w TVP Info Miłosz Kłeczek poruszył kwestię zmian w mediach publicznych zapowiadanych przez Donalda Tuska. Prowadzący stwierdził w odpowiedzi do posła Jarosława Rzepy z PSL, że "TVP nigdy nie podzieliła Polaków". To był jednak zaledwie początek wymieniania superlatyw, które zagłuszyły rozmówcę.

Miłosz Kłeczek broni TVP. "Widzowie otrzymują rzetelną informację" Internauci: Opowiedział dowcip

- Dzięki TVP w obecnym kształcie mamy pluralizm na rynku medialnym, a widzowie otrzymują rzetelną informację - stwierdził Miłosz Kłeczek i kontynuował swoją wypowiedź, pomimo prób zabrania głosu przez swojego rozmówcę. Prowadzący zagłuszył posła i stwierdził, że pracownicy TVP "odkryli dziesiątki afer, które nigdy nie ujrzałyby światła dziennego". - Czy to naprawdę tak bardzo wam przeszkadza? - zapytał prowadzący.

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze twierdzące, że te słowa z ust dziennikarza TVP były żartem. "Kochani, red. Miłosz Kłeczek opowiedział dowcip" - napisano.

Internauci zabrali głos w tej sprawie. "Zastanawiam się, po co temu kolesiowi gość w studiu skoro nie daje mu dojść do głosu" - napisał jeden z internautów. "Dla TVP słowa pluralizm czy plucie stosowane są zamiennie" - brzmiał inny komentarz.

Donald Tusk ponownie wywołany w TVP. "Nie jest to dla pana komfortowe i powiem panu, że tak ma być"

W trakcie programu nie zabrakło nawiązania do Donalda Tuska. - TVP zaczęła pokazywać rzeczywistość polityczną taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką chciałby widzieć Donald Tusk - stwierdził Miłosz Kłeczek. Jarosław Rzepa w pewnym momencie powiedział, że wizyty w TVP nie są komfortowe. - Nie jest łatwo, gdy jest czterech, czy pięciu na jednego - przekazał poseł. - Użył pan zasadnego sformowania, że nie jest to dla pana komfortowe i powiem panu, że tak ma być, bo dla polityka przyjęcie zaproszenia do programu publicystycznego o formule politycznej nie ma być komfortowe. To ma być trudny zestaw pytań, a polityk ma odpowiadać zgodnie z prawdą, a nie z interesem partyjnym - stwierdził Miłosz Kłeczek. Opinia publiczna wielokrotnie jednak zwracała uwagę na faworyzowanie polityków PiS przez TVP. Natomiast we wszelkiego rodzaju programach często przytaczano nazwisko Donalda Tuska skorelowane z Niemcami.

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, we wtorek odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska. Kiedy przyszedł czas na pytania, Miłosz Kłeczek zapytał szefa PO o media publiczne. - Dowiecie się państwo w odpowiednim czasie, jakie konsekwencje spotkają osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działają niezgodnie z misją. Ja się ciągle dziwię, gdy słyszę funkcjonariuszy pisowskiej telewizji i ich sposób zadawania pytań, nawet zachowania na konferencjach prasowych, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że przez kilka lat coś takiego mogło się stać z mediami publicznymi - powiedział Donald Tusk.

- Czemu pan to ukrywa, co dalej będzie z nami? - pytał dalej Kłeczek. - Te insynuacje są nie na miejscu - odparł Donald Tusk. Polityk dodał, żeby Miłosz Kłeczek wyjął rękę z kieszeni, jak do niego mówi. - Pan nie jest dyktatorem - odpowiedział mu Miłosz Kłeczek.