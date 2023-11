Onet: Dramatyczna sytuacja w bazie obsługującej samoloty rządowe. "Doszło do dekompresji"

W czwartek Onet opublikował tekst nt. dramatycznej sytuacji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego. Zadaniem jednostki jest transport powietrzny najważniejszych osób w państwie. Portal opisał, jak we wrześniu 2020 roku w rejonie gondoli prawego silnika rządowego samolotu Gulfstream G-550 stwierdzono ślady oleju. Jak ustalono, poluzowana część połączenia ocierała o przewód olejowy, powodując jego przetarcie.

Zużyte części powinny zostać wymienione na nowe, jednak w tym przypadku - jak podaje Onet - technicy mieli wykorzystać zużyte pierścienie uszczelniające i zabezpieczyć wszystko drutem kontrującym.

Media: Gulfstream przeleciał przez Atlantyk. Na lotnisku "zaczyna się afera"

Po wszystkim samolot ten miał dostać zgodę na lot do Stanów Zjednoczonych i wylądować na lotnisku w Savannah. - Myśleliśmy, że złapaliśmy ptaka. Samolot stoi, maska otwarta. Pojawia się coraz więcej amerykańskich techników, zaczynają robić zdjęcia. W końcu przychodzi Amerykanin i patrzy na nas, jakby chciał nas zabić. Zaczyna się afera - przekazał portalowi informator. Jak zauważył, gdyby przewód ten rozłączył się w czasie lotu, maszyna albo lądowałaby na jednym silniku, albo runęłaby na do wody lub na ziemię.

O tym, jak naprawiono awarię, polska załoga miała dowiedzieć się dopiero w USA. - Tak wygląda obsługa w samolocie rządowym. To po prostu zbrodnia - powiedział w rozmowie z Onetem jeden z pilotów z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Seria problemów w bazie. Brakuje hangarów - supernowoczesny G-550 stoi na zewnątrz

1. Baza Lotnictwa Transportowego przejęła zadanie transportu najważniejszych osób w państwie po katastrofie smoleńskiej. Tutaj wszystko miało się zmienić, jednak z rozmów, które portal przeprowadził z pilotami, wynika, że szybko wrócił "stary Smoleńsk".

Onet podkreśla, że już kilka lat temu, kiedy do bazy trafiły dwa odrzutowe Gulfstream G-550, zaczęły się kłopoty: nie zamówiono wystarczającej liczby części zamiennych, brakuje hangarów. - Tajemnicą poliszynela jest to, że stare śmigłowce W-3 i Mi-8, które zostały po 36. Pułku, stały w hangarze, a wyładowane elektroniką nowe samoloty na zewnątrz. Dlatego na początku mieliśmy bardzo dużo awarii. Wszyscy wiemy, jak zachowuje się samochód wyładowany elektroniką, gdy stoi pod chmurką, a co dopiero supernowoczesny G-550. W bazie tego nie rozumiano. To kwestia mentalności - powiedział pilot.

Kłopoty z dowództwem. "Personalne animozje", "ewidentna złośliwość"

Serwis pisze też o konfliktach między ludźmi. W tym kontekście wymienia trzy osoby: dowódcę eskadry ppłk. pil. Roberta Mieszańca, dowódcę zespołu G-550 mjr. pil. Sylwestra Szarwackiego oraz mjr. pil. Piotra Krupę. - Nawzajem się promowali. Latali najwięcej, a innych nie dopuszczali do lotów - stwierdził rozmówca Onetu. Jak zaznaczył, ppłk Mieszaniec miał hamować w szkoleniu jednego z pilotów. - To dobry, doświadczony lotnik, instruktor na innym typie samolotu. My lataliśmy, a jego wysyłał do innych zadań. Chodziło być może o personalne animozje - stwierdził i dodał, że pozwalano mu latać jedynie z amerykańskim instruktorem. Jednak wtedy, kiedy ten przebywał w bazie, pilota wysyłano na ćwiczenia sztabowe. - Ewidentna złośliwość - zauważył informator portalu. Kiedy sprawa trafiła do dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, ppłk Mieszaniec miał odpowiedzieć, że pilot nie lata, ponieważ często chodzi na urlopy, co miało być kłamstwem.

Jak przekazuje informator portalu, później ppłk Mieszaniec chciał, aby - tak jak on - instruktorem na Gulfstreamach został mjr Krupa. Ten jednak po szkoleniu miał nie podejść do egzaminu, a pójść na urlop. - Potem ppłk Mieszaniec sam zrobił Krupę instruktorem. Natomiast pilot, który nie został dopuszczony do latania z Amerykaninem, został odsunięty, na zasadzie: odejdź chłopczyku, teraz my latamy. Łatwo sobie wyobrazić, w jakim był stanie psychicznym - powiedział rozmówca Onetu.

Kara dyscyplinarna dla Mieszańca. "Skończyło się ciężką awanturą"

W 2020 roku ppłk Mieszaniec miał dostać karę dyscyplinarną w postaci nagany. Wszystko przez odmowę poddania się procedurze dekontaminacji po powrocie z zagranicy. - Medycy rozkładali namiot. Tam się trzeba było rozebrać i wykąpać. Nie było to przyjemne, zwłaszcza zimą. Pewnego razu Mieszaniec, Szarwacki oraz dwóch młodych pilotów odmówili. Dowódca zespołu medyków poczuła się urażona słowami Mieszańca i napisała na niego meldunek. Skończyło się ciężką awanturą - opowiedział pilot.

Kilka miesięcy później z lotniska w Krakowie startuje rządowy G-550 z doświadczonym pilotem za sterami. Jak przekazuje Onet, jest on jednak spoza "drużyny ppłk. Mieszańca". Ze względu na nierówny pas musi wykonać manewr zgodny z procedurą. Zarzuca się mu jednak, że popełnił błąd. Wówczas mjr Szarwacki miał wykonać nieautoryzowany test. - Chłopcy w beretach, krótkich gaciach i sandałach biorą furę za 55 mln dol. i robią test! Tyle że fura jest własnością państwa i jest nieubezpieczona, a test polega na rozpędzaniu kilkudziesięciotonowego odrzutowca i gwałtownym hamowaniu. Bez sensu i celu narazili maszynę i siebie - zarzucają mu piloci.

Pęknięta szyba. W salonce prezydenckiej nie było masek tlenowych

Dwa lata później w Boeingu z delegacją rządową zaczyna pękać szyba. Dochodzi do dekompresji. Piloci wdrażają więc procedurę awaryjnego zniżania. - Nad głowy pasażerów spadły maski tlenowe. Ale tylko w części dla pasażerów. Nie wypadły zaś w salonce prezydenckiej, w której znajdowali się pasażerowie VIP, choć nie prezydent - podkreślił rozmówca Onetu. Naprawą zajmuje się francuska firma, trwa to jednak długo. - Politycy zaczęli narzekać, więc dowództwo bazy na poważnie rozważało możliwość eksploatacji samolotu z pasażerami tylko na tych miejscach, gdzie maski wypadły - dodaje.

"Bardzo niepokojący tekst wymagający szybkiego wyjaśnienia. Opisane sytuację są modelowym przykładem degradacji systemu bezpieczeństwa w organizacji lotniczej. Chyba już wiem, co będzie jednym z pierwszych punktów planu pracy SKON" - skomentował doniesienia Onetu Maciej Lasek polski inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, w latach 2012-2016 przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a obecnie poseł na Sejm z ramienia PO.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiedziały na pytania portalu. Podobnie jak ppłk Robert Mieszaniec, mjr Sylwester Szarwacki i mjr Piotr Krupa.

