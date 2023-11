Wiele wskazuje, że czwartkowa pogoda ulegnie licznym perturbacjom. Synoptycy z portalu dobrapogoda24,pl poinformowali, że odpowiedzialna będzie za to wymiana mas powietrza. Zalegająca zimna masa z ujemną temperaturą zetknie się z cieplejszym frontem, który przyniesie łagodniejsze powietrze polarnomorskie. W efekcie powstaną m.in. marznące opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dotyczące trzech różnych zjawisk pogodowych.

Alerty IMGW dla całej Polski. Synoptycy zapowiadają marznące opady, silny wiatr i intensywny deszcz

W czwartek pojawi się marznący deszcz powodujący gołoledź. W związku z tym spodziewane są umiarkowane lub silne opady trwające nie dłużej niż 12 godzin. IMGW wydał alerty drugiego stopnia dla województw:

pomorskiego do godziny 9:00 w czwartek;

kujawsko-pomorskiego do godz. 9:00 w czwartek;

wielkopolskiego (powiaty: wągrowiecki, pilski, pilski, chodzieski), gdzie będą ważne do godz. 9 w czwartek;

zachodniopomorskiego (powiaty: sławieński, kołobrzeski, świdnicki, łobeski, drawski, koszaliński, Koszalin, białogardzki, szczecinecki) do godz. 10:00 w czwartek;

warmińsko-mazurskiego do godz. 12:00 w czwartek

podlaskiego od 8:00 do 15:00 w czwartek;

mazowieckiego (z wyjątkiem powiatów: szydłowieckiego, radomskiego, Radom, lipskiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego, przysuskiego, gdzie będą obowiązywały alerty pierwszego stopnia). Drugi stopień obowiązuje do godz. 12:00 w czwartek;

lubelskiego (z wyjątkiem powiatów: janowskiego, opolskiego, biłgorajskiego, kraśnickiego, zamojskiego, Zamość, tomaszowskiego) od 8:00-15:00 w czwartek.

Alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów deszczu lub mżawki obowiązują w całej Polsce z wyłączeniem miejsc, gdzie występują ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty będą obowiązywać do godziny 9:00 w czwartek.

Synoptycy z IMGW przewidują także pojawienie się silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 70 km/h. W związku z tym wydano alerty pierwszego stopnia dla całej Polski, z wyjątkiem obszarów, na których obowiązuje wyższy stopień ostrzeżenia. Drugi stopień do 85 km/h obowiązuje w powiatach południowych województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz w północnych pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Tego dnia możliwe są także intensywne opady deszczu o natężeniu przeważnie umiarkowanym, a okresami silnym, od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy. W związku z tym do godziny 9:00 w czwartek obowiązują alerty drugiego stopnia dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

zachodniopomorskiego,

podlaskiego,

pomorskiego

zachodniopomorskiego (powiaty wschodnie),

mazowieckiego.

Cyklon Niklas przyniósł załamanie pogody w Polsce. Wichury mogą spowodować problemy z prądem i zniszczenia

Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl poinformowali, że front chłodny z linią szkwału niosącą opady i wichury pojawi się w drugiej połowie dnia. Odpowiedzialny jest za to cyklon Niklas, który sprowadził silne załamanie pogody trwające najprawdopodobniej do piątku. Spodziewane są wichury łamiące drzewa, uszkadzające dachy i powodujące problemy z prądem. Cyklon wtórny powstanie podczas kolejnej doby na froncie atmosferycznym nad Skandynawią i zacznie się przemieszczać w kierunku Rosji. W międzyczasie wpłynie on bezpośrednio na warunki pogodowe w Polsce.