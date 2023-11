Załamanie pogody w całej Polsce. Gołoledź, silny wiatr i marznące opady. Są alerty IMGW i RCB

Pogoda w Polsce gwałtownie się pogorszy, czego doświadczą mieszkańcy wszystkich regionów naszego kraju. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały alerty. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i opadami marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź.

RCB ostrzega przed silnym wiatrem, marznącym deszczem i gołoledzią

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (22/23.11) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne" - brzmi treść komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na portalu X. Ostrzeżenia dotyczą województw:

kujawsko-pomorskiego;

mazowieckiego;

podlaskiego;

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego;

zachodniopomorskiego;

wielkopolskiego.

RCB przed silnym wiatrem ostrzega mieszkańców województw:

zachodniopomorskiego;

pomorskiego.

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia dla niemal całej Polski

"W nocy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, opady marznące powodujące gołoledź. Na północy możliwe burze. Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na wschodzie do zera na zachodzie i dwóch stopni nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy porywy do 75km/h, nad morzem i w górach do 95km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, marznącymi opadami oraz intensywnym deszczem. Alerty drugiego stopnia dotyczące opadów marznących powodujących gołoledź wydano dla powiatów w województwach:

zachodniopomorskim, gdzie będą ważne od północy do godz. 10 w czwartek 23 listopada;

pomorskim (od północy do godz. 9 w czwartek);

wielkopolskim (od północy do godz. 9 w czwartek);

kujawsko-pomorskim (od północy do godz. 9 w czwartek);

warmińsko-mazurskim (od północy do godz. 12 w czwartek);

podlaskim (od godziny 8 do 15 w czwartek);

mazowieckim (od godziny 5 do 12 w czwartek);

lubelskim (od godz. 8 do 15 w czwartek).

Alerty drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru wydano dla powiatów w województwach:

pomorskim;

podkarpackim;

małopolskim;

śląskim;

zachodniopomorskim.

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim alerty będą ważne w godzinach od 1 do 10 w czwartek 23 listopada. Na terenie pozostałych regionów zaczną obowiązywać o godzinie 15 w czwartek i stracą ważność dzień później, o godzinie 12.