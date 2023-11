Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i... kolęd. Zgodnie z utartym zwyczajem parafianie na koniec wizyty duszpasterskiej wręczają duchownemu datek na kościół. Zdaniem Pauliny Matysiak z Lewicy m.in. właśnie ten datek powinien zostać opodatkowany.

Posłanka Lewicy chce opodatkować kolędy. Ślub, pogrzeb, chrzciny? "One też są co łaska"

- Ja bym oczywiście opodatkowała wpływy z kolędy. Dlaczego ktoś ma dostawać jakąś darowiznę w kopercie i nie odprowadzać od tego podatku? W tym momencie mamy to nieuporządkowane. Powinno to być uregulowane - tak jak inne opłaty, np. za ślub, za pogrzeb, za chrzciny. One też są "co łaska", ale jednak z cennikiem - powiedziała "Faktowi" Paulina Matysiak. - Jeśli ma się firmę, trzeba się rozliczać, wykazać, skąd miało się wpływy, a tutaj jest instytucja, która nie musi tego robić. Wypadałoby zrobić z tym porządek - podkreśliła.

Ojciec Paweł Gużyński: Albo próbuje coś ugrać, albo nie ma świadomości, o czym mówi

Ojciec Paweł Gużyński stwierdził, że słowa polityczki to "populizm". - Pieniądze zawsze wzbudzają emocje, myślę, że pani posłanka Matysiak albo próbuje coś ugrać, albo nie ma świadomości, o czym mówi - skomentował w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" dominikanin. Jak podkreślił, w większości krajów europejskich datki na kościół nie są opodatkowane w żaden sposób. - W laickiej Francji państwo utrzymuje kościoły i nikt nie protestuje przeciwko temu - dodał.

- Zresztą w części diecezji w ogóle nie zbiera się datków na kolędach. Podobnie z datkami za pogrzeby, śluby i tak dalej. Papież Franciszek wyznaczył kierunek, żeby były wolne od jakichkolwiek opłat. W teorii w Polsce nie wolno używać taryfikatora. Jeśli takie sytuacje się pojawiają, to wybuchają skandale, media o tym informują i ksiądz przeprasza - skwitował o. Gużyński.

Fundusz Kościelny? Większość idzie na emerytury dla księży

W "100 konkretach na 100 pierwszych dni rządów" Koalicji Obywatelskiej znajduje się zapis: "Zlikwidujemy Fundusz Kościelny". Taki sam postulat zgłosiły Polska 2050 i Lewica. Podobne rozwiązanie proponował już 10 lat temu rząd PO-PSL, ale w ostatnim momencie projekt ustawy upadł. - Fundusz Kościelny jest instytucją przestarzałą, do zmiany - przyznał w rozmowie z "Faktem" o. Gużyński i wskazał, że większość środków z funduszu jest przeznaczana na emerytury dla księży. - Należy go zlikwidować i zastąpić jakąś formą podatków - dodał duchowny.

W latach 2012-2022 państwo na Fundusz Kościelny wydało łącznie ponad 1,6 mld zł. W przyszłym roku na wydatki związane z kościołem zaplanowano 257 mln zł.