Starcie Polaków z Ukraińcami. Kierowcy ruszyli w kierunku granicy. "Śmierdzimy, głodujemy"

Około dwustu Ukraińców ruszyło w stronę polskich przewoźników, którzy blokują przejście graniczne w Korczowej (woj. podkarpackie). - To kolejny wyraz frustracji ukraińskich kierowców, którzy postanowili z parkingu przy autostradzie iść tą autostradą w stronę granicy z Ukrainą - powiedział reporter TVN24. Na drodze Ukraińców stanęła policja, która ściągnęła ich z autostrady. Choć tym razem funkcjonariusze zapobiegli konfrontacji, na granicy doszło już do incydentów z udziałem Ukraińców i Polaków.

Blokada granicy. Ukraińscy kierowcy wdali się w kłótnię z protestującymi przewoźnikami

Reporterzy RMF FM poinformowali, że w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku (woj. lubelskie) doszło do kłótni między Ukraińcami i Polakami. Wdali się w nią zdenerwowani kierowcy, którzy z powodu protestu przewoźników czekają w długich kolejkach na przejazd przez granicę. Policja przekazała, że sytuacja nie była na tyle poważna, aby funkcjonariusze musieli interweniować.

W Korczowej przepuszczany jest tylko jeden pojazd na godzinę. To sprawia, że Ukraińcy czekają w kolejce ciągnącej się na około 10 kilometrów nawet osiem dni. W innych miejscach przekroczenie granicy jest jeszcze trudniejsze. "Fakt" przekazał, że kolejka przed Dorohuskiem ma aż 25 kilometrów. - Ja stoję tu już ponad tydzień. Do granicy mam teraz około 12 km. To jeszcze z tydzień stania. Tak samo koledzy. Na zmianę jeździmy na stację, kupujemy po 20 litrów paliwa. Żeby się ogrzać, bo jest zimno. Wszystkim kończą się pieniądze, jedzenie. Nie ma gdzie zjeść czegoś ciepłego, nie ma gdzie się umyć. Śmierdzimy, głodujemy. A my po prostu chcemy wrócić do swojego kraju - powiedział Oleg, jeden z kierowców czekających w kolejce.

Protest przewoźników na granicy. Ukraińcy nie rozumieją zachowania demonstrantów

O trudnej sytuacji Ukraińców opowiedział również inny kierowca, Dima. - Na wjazd do Polski czekaliśmy po kilkanaście godzin. Po naszej stronie jest mnóstwo samochodów, kolejka jest bardzo duża. Niedawno przekroczyliśmy granicę i zatrzymano nas tutaj, kilkaset metrów za szlabanem. Nie wiem, kiedy ruszymy dalej. Jadę na Łotwę i z powrotem. Normalnie załatwiłbym wszystko w cztery-pięć dni. A teraz nie wiem. Trzeba zacząć robić obiad. Gotujemy barszcz. Będzie bardzo smaczny, zapraszamy - powiedział.

Ukraińcy czekający na możliwość przekroczenia granicy podkreślają, że nie rozumieją, dlaczego polscy przewoźnicy blokują autostradę. Przypominają, że to polski rząd pozwolił na utworzenie korytarzy solidarnościowych, z których korzystają. Przewoźnicy argumentują natomiast, że Ukraińcy, nadużywają wspomnianych korytarzy.

Polscy przewoźnicy protestują przeciw "nieuczciwym praktykom" firm ukraińskich

Protest na granicy polsko-ukraińskiej trwa od 6 listopada, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Przewoźnicy zablokowali wyjazdy ukraińskich ciężarówek, ponieważ sprzeciwiają się "niekontrolowanym przewozom transportowym" z Ukrainy. - Zalały nas ich ciężarówki. To zrujnowało nam zrównoważony do tej pory rynek usług transportowych. Gdyby to były relacje tylko do i z Ukrainy, to nie zdestabilizowało nam rynku, ale niestety firmy ukraińskie stosują nieuczciwe praktyki, między innymi realizując przewozy wewnątrz UE, co jest dla nich i innych pozaunijnych przewoźników bez odpowiedniego zezwolenia bezwzględnie zakazane - powiedział Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu.