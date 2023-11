Osoby, które marzą o zakupie XVI-wiecznej świątyni odznaczającej się "średniowiecznym wyglądem", mają szczęście. Wystarczy wygospodarować kilkaset tysięcy złotych, aby stać się właścicielem zabytkowej nieruchomości.

Zabytkowy kościół na sprzedaż. Dzięki "świetnej akustyce" można organizować tam wydarzenia muzyczne

Wystawiony na sprzedaż kościół pw. św. Michała Archanioła znajduje się w miejscowości Okrzeszyn na terenie gminy Lubawka (woj. dolnośląskie). Choć świątynię wybudowano w 1580 roku, świetnie sprawdzi się ona - jak przekonuje sprzedający - również w XXI wieku.

"Zabytek idealnie spełni rolę sali bankietowej, weselnej, lub konferencyjnej. Niezaprzeczalnym atutem jest świetna akustyka budynku i po adaptacji może stać się wyjątkowym obiektem, w którym można organizować także wydarzenia muzyczne" - czytamy w ogłoszeniu.

Za 800 tysięcy złotych można kupić kościół i cieszyć się sklepieniem krzyżowym

Autor ogłoszenia podkreślił, że obiekt łączy tradycję z nowoczesnością. Jak zauważył, "nad nawą znajduje się drewniany strop, a nad prezbiterium sklepienie krzyżowe", a "w nawie naprzeciw prezbiterium zachowała się drewniana konstrukcja chóru muzycznego". Dodatkowo na terenie działki można podziwiać "stary drzewostan".

Jednocześnie w sąsiedztwie wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków kościoła "budowany jest nowy obiekt hotelowy". Ponadto "nieruchomość posiada zjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej". Powierzchnia zabudowy kościoła to 242 mkw. Aby go kupić, trzeba wydać około 800 tysięcy złotych. Ogłoszeniodawca zaznaczył, że jest to cena do negocjacji.