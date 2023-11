"Chrystianofobia" i "antyreligijna szajba". Autorzy głośnej publikacji o Jezusie odpowiadają na krytykę

Daniel Drob, Gazeta.pl: "Antyreligijna szajba w rozkwicie" - to ks. Kazimierz Sowa o waszej książce. Ksiądz liberalny.

Artur Nowak: Zażartowałem, że w kościele nastąpił jednak jakiś postęp, bo intelektualistów już nie palą, książki można czytać, nawet Biblię. Warto o tym wspomnieć, bo jeszcze niedawno świeccy nie mieli tego przywileju. A poważnie, to prędzej czy później dyskusję o Jezusie ktoś i w Polsce musi rozpocząć. Ten mit: "są źli księża, źli biskupi, ale Jezus i Ewangelia są przecież dobre" będzie się kruszył. Propozycje Jezusa na to jak mamy żyć to - w naszym przeświadczeniu - niezbyt dobry pomysł na radzenie sobie w życiu. No i nie ma nic dziwnego, że jako niewierzący, wątpiący, stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi. Wierzący wierzy i to mu wystarcza i z jego pozycji negacja bóstwa będzie szajbą.

Prof. Ireneusz Ziemiński: Przyznam, że jestem zaskoczony gwałtownością niektórych reakcji na książkę, podobnie, jak zszokował mnie hejt po wywiadzie, jakiego udzieliłem Agacie Szczygielskiej-Jakubowskiej z bydgoskiej "Gazety Wyborczej" rok temu na Wielkanoc. Moje słowa o okrucieństwie Boga posyłającego niewinnego syna na krzyż porównywano na niektórych portalach do fekaliów. Tymczasem wypowiedziałem coś, co dla wielu filozofów jest oczywiste i co sam głosiłem już wiele lat wcześniej, czy to w druku, czy w publicznie dostępnym wykładzie, wygłoszonym dla seniorów na Uniwersytecie Szczecińskim. Kiedy w pracach akademickich, publikowanych także w wydawnictwach wyznaniowych, krytykowałem ideę krzyża, życia wiecznego czy przykazanie miłości bliźniego, nikt mnie nie atakował ani nie odmawiał prawa do mówienia o Biblii. Dlatego dziwię się obecnemu poruszeniu.

A pojawiały się wcześniej zarzuty chrystianofobii? O. Dariusz Kowalczyk, jezuita: "Z taką biblijno-teologiczną ignorancją i chrystofobicznym zacietrzewieniem nie da się normalnie dyskutować".

I.Z.: Nie, wtedy nikt tak nie mówił. Ojciec Kowalczyk przyznał jednak, że moje wypowiedzi potwierdzają, że nauki i postawy Jezusa nie da się pogodzić z liberalizmem czy lewicowością. Z tym się akurat zgadzam, chrześcijaństwo bowiem jest modelem teokratycznym, co pokazujemy w książce. Może te reakcje są po prostu wynikiem przedostania się takich poglądów do szerszego grona odbiorców.

A może po prostu przesadziliście z tezą w tytule książki - "Chrześcijaństwo. Amoralna religia".

A.N.: Ocena moralna ojca, który posyła syna na okrutną śmierć, aby w ten sposób okazać miłość ludziom, musi się pojawić. Co to za ojciec, który oczekuje aż takiej ofiary? Problem polega na tym, że w Polsce nikt dzisiaj nie pyta, czym to chrześcijaństwo w zasadzie jest. Mam wrażenie, że oczekiwania Boga wobec człowieka redukują się do nakazu ślepego posłuszeństwa i kontroli. Z drugiej strony, praktyki religijne to celebracja ofiary Jezusa i wspaniałomyślności Boga, za to, że w ogóle żyjemy oraz prośba, by nam wybaczył grzech. Nie dziwi mnie, że front obrażonych za naszą książkę, jest wspólny i dla tak zwanego otwartego Kościoła i twardego betonu spod znaku "Polonia Christiana", która organizuje publiczne odmawianie różańca pod siedzibą Prószyńskiego. Jestem przekonany, że za 5, 10 lat książki i artykuły na temat dziedzictwa Jezusa Chrystusa będą ostrzejsze.

I.Z.: Z tymi drażliwymi kwestiami moralnymi chrześcijaństwo mierzy się od początku, krzyż był wszak zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Greków. Również cała tradycja średniowiecznej scholastyki się do tego odnosi. "Sumy teologicznie" zaczynają się od najbardziej ostrych zarzutów, jakie można postawić wobec konkretnych artykułów wiary, jak niemożliwość Trójcy Świętej, bo trzy osoby z definicji nie mogą być jednym bytem. Pytano też, jak to możliwe, aby Bóg był jednocześnie człowiekiem. Dzisiaj filozofowie pytają podobnie, choćby o to, co naprawdę wiedział Jezus, jak funkcjonował jego umysł. Jeśli był boską osobą w ciele ludzkim, to czy zachował wszechwiedzę? Jaka była relacja jego umysłu ludzkiego do jego własnego umysłu bożego? To są pytania dla filozofów zupełnie naturalne.

No to skąd to poruszenie?

I.Z.: Może stąd, że te rozważania wyszły poza salę wykładową. Na zasadzie: tam mówcie, co chcecie, może macie nawet trochę racji, np. z tym, że przesłanie Jezusa trzeba złagodzić, aby dostosować do naszych czasów, natomiast nie mówcie tego publicznie. Nie mówcie głośno, że Ziemia jest okrągła. Rozumiem, że ludzi mogło to zaboleć, stąd zarzut chrystianofobii, ale dla filozofów nie ma świętości, których nie wolno krytykować.

Ale dotykacie tam fundamentów. Nawet przypowieść o dobrym pasterzu wam nie pasuje.

A.N.: Ona pokazuje istotę życia chrześcijanina, czyli posłuszeństwo Bogu. Mamy prawo do swoich interpretacji. Chrześcijanie to owce funkcjonujące w stadzie, którego pilnuje pasterz. Kościół zawsze dobrze się czuł w organizacjach zarządzanych totalnie, organizmach plemiennych, nie mających zaufania do idei zewnętrznych, chroniących naród przed wpływami obcych. Gdy jedna z owieczek odchodzi, pasterz zostawia całe stado i rusza po nią. Można to tłumaczyć troską pasterza o to, by nie zjadły jej wilki, ale w istocie chodzi tu o opresyjność - pasterz pokazuje innym owcom, że nie mogą od niego uciec. Boi się, że ta zbuntowana owca zainfekuje pozostałe, pokaże im, że można żyć inaczej.

To tylko interpretacja.

A.N.: Oczywiście, że tak, ale ona jest koherentna z innymi fragmentami Biblii. Te same figury widzimy w przypadku Ewy, która zgrzeszyła nieposłuszeństwem. Albo w oczekiwaniu, że apostołowie będą rybakami ludzi czy też żniwiarzami.

I.Z.: W Księdze Jeremiasza (Jr 16, 16-18) łowienie ryb odnosi się do odławiania zbuntowanych. Pan wysyła rybaków, aby łapali buntowników i bałwochwalców, zapowiadając, że każdy grzesznik poniesie karę. Jeśli Jezus nazywał apostołów rybakami ludzi, to musieli wiedzieć, że nawiązuje do szukania zbuntowanych, których trzeba ukarać, bo zbezcześcili świętą ziemię Izraela kultami obcych bożków. Z drugiej strony należy przyznać, że ludy Bliskiego Wschodu uważały, że woda jest symbolem złych demonów, dlatego dawni Izraelici uważali utonięcie za straszny rodzaj śmierci. Jeśli zatem Jezus mówi o łowieniu ludzi, to może mieć na myśli uwalnianie od szatana. Przy takim ujęciu wyławianie jest ratunkiem. Niemniej jednak zgadzam się z Arturem, że wątków wskazujących na wymóg posłuszeństwa jest w ewangeliach zdecydowanie więcej.

Ale w waszej książce Jezus jest jednoznacznie negatywną postacią. Jest mściwy, wykluczający…

A.N.: … przemądrzały, zapatrzony w siebie, w swoją misję, nie traktuje dobrze matki, ona jest tłem. Sam nie wiem, może gdyby żył dłużej niż 33 lata inaczej by siebie ocenił. Pierwsze "czterdzieści lat dzieciństwa mężczyzny" to trudny okres. Regułą jest, że po czterdziestce przychodzi u mężczyzny przewartościowanie celów, wartości.

Trudno tam o akapity, które by ten negatywny obraz równoważyły.

A.N.: Ale patrzymy też na niego z dużą dozą wyrozumiałości i współczuciem. Jak na najstarszego syna, który posłusznie spełnia wolę ojca, odkłada na bok kolegów, dziewczyny, zainteresowania. Jest w jakimś sensie ofiarą wizji ojca. Ten Bóg jest okrutny bo jeśli jest wszechmocny to czemu wystawia syna na najpotworniejszą próbę. Próbujemy na to odpowiedzieć, bo wyjaśnienia Kościoła w tej kwestii są wątpliwe. Zauważ też, że przyjmujemy przy tym jak najbardziej życzliwe założenie - że Bóg istnieje, że miał syna. Akceptujemy to na potrzeby dyskusji i zastanawiamy się, co dalej, rozważamy, jaką był postacią. W modelu rodziny jako apodyktyczny ojciec, kontrolujący, obrażalski i surowy. Jakby nie miał zaufania do ludzi, których stworzył. Dał im emocje, uczucia i wprowadził w potworne poczucie winy. Ma nawet oczekiwania co do tego, jak mają myśleć.

I.Z.: Nie przedstawiamy Jezusa tylko negatywnie, lecz ukazujemy go też jako utopistę, który każe kochać wrogów i modlić się za prześladowców. To zasada szlachetna, którą głosi papież Franciszek, współczując rosyjskim żołnierzom ginącym w Ukrainie i ich rodzinom. To jest zgodne z Ewangelią, wobec czego Ukraińcy wierzący w Jezusa powinni modlić się za mordujących ich Rosjan. Przykład ten pokazuje, że nakaz miłowania wrogów, uważany w kulturze europejskiej za niedościgły ideał moralny, jest w istocie nieludzki i samobójczy, odbiera bowiem ofiarom wszelkie prawa. To pokazuje, że Ewangelia ma mroczne strony, dlatego bardziej cenię Jezusa za realizm polityczny niż za utopijne zasady moralne.

Realizm polityczny?

I.Z.: Tak. Widać go w scenie, w której poleca uczniom zakupić miecze (Łk 22, 36). Kiedy przynoszą dwa, odpowiada, że tyle wystarczy (Łk 22, 38). Teologowie uważają, że Jezus ironizuje z uczniów, zirytowany ich chęcią walki o niepodległość Izraela, ponieważ mają myśleć o królestwie niebieskim, w którym miecz jest zbędny. Tę scenę można jednak odczytać również w duchu realizmu politycznego, świadczącą, że obecnie walka zbrojna nie ma sensu - dwoma mieczami przecież nie pokona się Rzymu. Potwierdzeniem jest nakaz odłożenia miecza, bo kto mieczem wojuje, od miecza zginie (Mt 26, 52). Skoro jednak uczniowie nosili miecze, choćby w celu samoobrony, to Jezus nie był pacyfistą. Mimo to nie wszczynał powstania, ponieważ Rzymianie mają więcej mieczy. Dlatego bronię Jezusa jako realisty politycznego.

To są jednak pewne niuanse.

A.N.: Ale ważne, bo nie chodzi przecież o to, żeby na siłę pokazywać, jaki Jezus był zły. Mamy prawo pytać, jak jego słowa przystają do dzisiejszych realiów.

I.Z.: Jeśli nawet nasz obraz jest przerysowany, ukazując bardziej mroczne strony Jezusa, to w obrębie kultury chrześcijańskiej, gdzie Ewangelia uchodzi za moralny ideał, ma to swoje uzasadnienie. Jak mawiał Kartezjusz, aby zgięty kij nieco wyprostować, trzeba go wygiąć w drugą stronę. Nasza książka to właśnie robi, ukazując Jezusa, który nie tylko modlił się za oprawców, ale też poniżał rozmówców, mylił się, gniewał, złorzeczył wrogom. Pokazujemy też, że nawet Kościół katolicki łagodzi niektóre nauki Jezusa, dopuszczając wojnę obronną, nie nakazując nadstawiać drugiego policzka ani oddać wrogowi ostatniego płaszcza.

A.N.: Jeszcze od strony praktycznej, czysto ludzkiej - prościej jest analizować pewne zjawiska z zewnątrz. Katolikom trudno przyjąć naszą perspektywę. A my wstaliśmy z klęcznika, usiedliśmy na kanapie i z boku obserwujemy życie Jezusa. Niewiele osób w Polsce pyta o naturę chrześcijaństwa.

Spodziewaliście się, że ludzie przyjdą z różańcami pod siedzibę wydawnictwa?

A.N.: Aż tak to nie. Dobrze jednak, że nie doszło do żadnej agresji. Choć oczywiście opinie wystawiane książce na popularnym portalu zanim jeszcze weszła do księgarń to czysty hejt.

I.Z.: To nic złego, że ludzie się modlą. Problem w tym, że modlą się, aby przebłagać Boga, jakby był urażony naszą książką. Tu dotykamy rdzenia chrześcijaństwa, ale też islamu czy judaizmu, religie te bowiem ukazują Boga, którego łatwo obrazić, wobec czego wierni czują się w obowiązku wynagrodzić mu zniewagę. Ludzie, którzy modlili się pod wydawnictwem, właśnie to robili - przepraszali Boga za książkę, która w ich przekonaniu jest bluźniercza.

A.N.: Przy czym trzeba przyznać, że jest to groteskowe. Oto wszechmocny stworzyciel, ten niezłomny jest zasmucony, obrażony jakimiś Ziemińskim i Nowakiem i trzeba się modlić, żeby poprawić mu humor.

Ale powiedzcie tak uczciwie: nie wkładacie celowo kija w mrowisko, nie prowokujecie? Głęboko wierzący katolicy musieli niedawno przepracować sprawę skandali seksualnych, później na pewno wielu z nich dotknęły publikacje na temat Jana Pawła II. Teraz wy atakujecie fundamenty.

A.N.: Ale jak to atakujemy? Ja myślę, że wiele osób nad tym się już dziś zastanawia. Od tego się zaczyna. To jak w rodzinie, w której prym wiedzie ojciec, mający wobec nas olbrzymie oczekiwania. Szepczemy sobie o tym po bokach, że jego żądania są niedorzeczne, że wygaduje przy stole jakieś rzeczy oderwane od rzeczywistości, nie dopuszcza do dyskusji, że się obraża. Kobiety są dla niego jak ryby - głosu nie mają. Ale nikt tego nie powie na głos, bo nie ma odwagi. Do czasu kiedy nie dojrzeje, nie wyjdzie z domu, nie oceni tej rodziny z zewnątrz. W Polsce jest podobnie z religią - wielu ludzi czuje podskórnie, że myślenie chrześcijańskie w wielu aspektach jest toksyczne. Dla ogromnej części społeczeństwa to ważne dziedzictwo, dla nas życie według wskazówek, które daje Jezus to droga do nieszczęścia. Dostajemy wiele wiadomości od ofiar takiego wychowania.

Wiadomości o czym?

A.N.: Ludzie do nas piszą, że takie przemyślenia na temat chrześcijaństwa kołatały im się w głowie i ktoś w końcu podjął ten temat. Dał tym emocjom słowa, nazwał je, wyjaśnił trochę.

A macie zrozumienie dla tego gniewu ze strony katolików?

I.Z.: Już mówiłem, że szanuję ludzi, którzy się modlą, bo sądzą, że ich Bóg został skrzywdzony, chociaż nie rozumiem Boga, którego trzeba chronić przed krytyką, bo nawet Hiob zarzucał Bogu niesprawiedliwość. Jeśli jednak ktoś wierzy, że Bóg został znieważony, to jest oczywiste, że będzie chciał Boga przeprosić, modląc się. Akceptuję taką postawę.

A.N.: A co ma zrobić katoliczka, matka dzieci żyjąca na co dzień z pijanym przemocowym mężczyzną, który nie dość, że jej nie szanuje, to mocno krzywdzi dzieci? Przecież ta kobieta, gdyby miała słuchać przesłania płynącego z Pisma Świętego, to powinna przebaczać nie raz, tylko 77 razy. Nie powinna sobie układać życia inaczej, tylko trwać w spirali przemocy. Podnosi się larum, że napisaliśmy taką książkę, ale przecież właśnie chodzi o to, że pewne fatalne postawy wynikają z nauki Jezusa. To jego dziedzictwo. On chce, żeby zostawić bliskich, pracę, naśladować go i być posłusznym Bogu. Sorry, ale nie będę go naśladował. Mam prawo do gniewu, do egoizmu, do przyjemności, nieposłuszeństwa.

Ale nie wiemy, z czego wynika postawa, o której mówisz w tym przykładzie.

A.N.: Przecież Kościół rzymski nadal nie akceptuje rozwodów. Faceci po czterdziestce spowiadają im się z masturbacji, a małżeństwa w kolejnych związkach nie mogą korzystać z sakramentów. Już nie mówię o dehumanizacji mniejszości seksualnych i sprowadzenia roli kobiet w kościele do zmywania podłogi. Jan Paweł II twierdził, że kobiety są w błędzie twierdząc, że mają w Kościele takie same prawa jak mężczyźni w sprawie kapłaństwa. Bo Jezus ich w tej roli nie widział.

IZ.: I czyni tak establishment Kościoła. Dlatego uważam, że księża słynący z twardej mowy, chociażby arcybiskup Jędraszewski mówiący o tęczowej zarazie, sięga do korzeni chrześcijaństwa, powtarzając w nowym kontekście słowa Jezusa.

Sięga do korzeni?

I.Z.: Jezus często używa określeń depersonalizujących, nazywając ludzi plewami, chwastem czy pomiotem żmijowym. Wielokrotnie też groził niewierzącym w niego, że trafią do gehenny. Gehennę utożsamiamy dzisiaj z piekłem, tymczasem było to miejsce, w którym palono śmieci oraz ciała ludzi zmarłych w czasie epidemii. Grzesznik zatem to odpadek, śmieć, źródło zarazy, które należy usunąć. Jesteśmy już chyba blisko tej "zarazy", o której w kontekście społeczności LGBTQIA mówił abp Jędraszewski.

Zarazy tęczowej. Ale znowu: to jest wasza interpretacja. Może metropolita krakowski nie jest nawet tego świadomy?

I.Z.: Oczywiście, że jest świadomy. Mówi słowami Jezusa.

Ten radykalizm jest w mniejszości.

A.N.: Nie zgodzę się. Abp Jędraszewski to zastępca szefa Konferencji Episkopatu Polski. Szef KEP, abp. Stanisław Gądecki, też używa wykluczającego języka. To jest właśnie mainstream Kościoła w Polsce. Ci ludzie mówią językiem z przedsoborowego bunkra.

I.Z.: Taki język spotykamy też w oficjalnych dokumentach Kościoła, czasami nawet w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Tylko że te teksty czyta niewielu ludzi.

Może wasza interpretacja jest po prostu ahistoryczna? Na przykład mowa wykluczająca Jezusa, o której dużo mówicie. Język wykluczający to pojęcie zdecydowanie współczesne.

A.N.: Ahistoryczność to znany zarzut. Często słyszymy, że nie bierzemy pod uwagę kontekstu historycznego. W porządku, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, co z przesłania Jezusa dzisiaj nam zostaje? Bo jeśli uznamy, że wiele z nauk Jezusa ma historyczny kontekst i nie powinniśmy dzisiaj go za to sądzić, to jak potraktować głoszony dzisiaj przez Kościół zakaz rozwodów? To wypływa wprost z nauki Jezusa. To samo dotyczy zakazu wyświęcania kobiet. Co zrobić z ojcem chrześcijańskiej homofobii świętym Pawłem, który kazał unicestwiać nie tylko gejów ale też tych, którzy ich tolerują? W tej sytuacji można albo relatywizować to, o czym mówi Jezus, dostosowywać do współczesnego kontekstu, albo musimy jasno określić, co jest historycznie zmienne, a co jest z wypowiedzi Jezusa trwałe.

Dość problematyczne.

IZ.: Bardzo. Mówiłem już, że Kościół w wielu aspektach łagodzi naukę Jezusa i pod tym względem bronię tej instytucji. Weźmy fragment Ewangelii św. Mateusza, w której Jezus zachęca do uczynienia się eunuchem z uwagi na osiągnięcie Królestwa Bożego (Mt 19, 12). W większości polskich tłumaczeń mowa nie o wykastrowanych mężczyznach, tylko o osobach niedolnych do małżeństwa lub bezżennych, radę Jezusa zaś, aby - kto potrafi - uczynił siebie eunuchem, zastępuje się łagodniejszymi formami (na przykład - kto potrafi pojąć, niech pojmuje). Oryginał grecki jest bardziej dosadny, sugerując pozbawienie się męskości przez tych, którzy są do tego zdolni.

Ale to jest dosłowne zalecenie kastracji?

I.Z.: Tak, dosłownie. Chodzi o fizyczne pozbawienie się męskości. W pierwotnym Kościele czyniło tak wielu ascetów, aby uniknąć cielesnych pokus i wytrwać w czystości seksualnej. Postąpił tak również Orygenes, który nie został uznany za świętego, uznano bowiem, że zbyt dosłownie zrozumiał ten nakaz Jezusa. W nowożytności kastrowano młodych chłopców, jeszcze przed mutacją, aby zachować ich piękny głos, możliwy do wykorzystania w chórach kościelnych. Dzięki temu liturgia przypominała anielski śpiew przed tronem Boga. Dzisiaj na szczęście nikt do kastracji z uwagi na Boże Królestwo nie zachęca, co potwierdza, że Kościoły chrześcijańskie łagodzą najbardziej surowe nakazy Jezusa.

A.N.: I tutaj jest właśnie kontekst historyczny. Pytanie, dlaczego niektóre rzeczy mają nadal obowiązywać, a inne nie? Jak przeprowadzić to rozróżnienie? Moim zdaniem Kościół konfrontowany z nauką będzie miał z nakazami Jezusa olbrzymi problem.

I.Z.: Ogólnie w Kościele widać powrót do elementów ewangelicznych, które nam umknęły po Soborze Watykańskim II. Gdy Kościół zaczął się otwierać na współczesność, rzadko słyszeliśmy o egzorcyzmach. Choroby psychicznej nie uważano za grzech ani opętanie, tylko kwestię medyczną, z którą zwracamy się psychiatry. Obecnie teologowie i duszpasterze wracają do języka ewangelicznego, w którym uzdrowić a nawet wskrzesić znaczy po prostu - uwolnić spod wpływów szatana.

O egzorcyzmach w ostatnich latach słyszy się coraz częściej. To jest powrót do korzeni?

I.Z.: W wymiarze religijnym tak, ponieważ głównym znakiem boskości Jezusa w oczach ewangelistów jest właśnie to, że wyrzucał złe duchy z ludzi rzekomo opętanych. Inny znak jego boskości to sąd ostateczny, na którym oddzieli zbawionych od potępionych. To jest rdzeń Ewangelii. Po II wojnie światowej Kościół musiał znaleźć nową narrację, przestał mówić o Bogu, który jest sędzią, mówiąc o Bogu jako miłosiernym ojcu.

Z drugiej strony jest nurt liberalny w Kościele. Dykasteria Nauki Wiary uznała całkiem niedawno, że osoby transpłciowe mogą być chrzczone, podobnie dzieci par jednopłciowych. Za pontyfikatu Franciszka ogólnie Kościół się liberalizuje. Wydawałoby się, że przy sekularyzacji społeczeństwa w Europie to jedyna droga.

I.Z.: Ale drogi są dwie. Kościół radykalny, wracający do Piusa IX trafi do ludzi z "Polonia Christiana", a nurt otwarty do "Więzi" i "Tygodnika Powszechnego". Kościół będzie balansował między takimi skrajnościami.

A.N.: Już w zasadzie są dwa Kościoły i oba się kłócą. Beton oskarża tzw. kościół otwarty o zaprzedanie duszy diabłu, często dostaje się samemu papieżowi. Z kolei ta liberalna inteligencja katolicka widzi w radykałach oszołomów. Kościół niemiecki, w którym już odbywają się błogosławieństwa par homoseksualnych, chce nawracać nasz arcybiskup Gądecki.

I co będzie dalej?

I.Z.: Kościół będzie próbował pogodzić oba modele, jak było to w przeszłości. Z wyjątkiem Reformacji przecież Kościół dobrze sobie radził z krytykami. Nawet niektóre herezje próbował zneutralizować, tworząc nowe zakony. Sądzę, że ta zasada nadal obowiązuje - objąć różne tendencje, choćby się wykluczały.

A.N.: Przede wszystkim Kościół katolicki będzie coraz mniej atrakcyjnym wyborem. Wyobrażam sobie w Polsce dryf w kierunku nie modelu irlandzkiego, o którym się często mówi, a czeskiego, ateistycznego. Pustoszeją seminaria, spada liczba osób deklarujących wiarę katolicką, o dzisiejszych młodych nawet trudno powiedzieć, że się odwracają od Kościoła, bo tak naprawdę nigdy ich tam nie było. Został przerwany łańcuch. Młodzi rodzice jako przyszli dziadkowie nie będą mieli oczekiwań, by ich dzieci chrzciły wnuki.

I.Z.: Spór o Kościół jest coraz bardziej sporem dziadków, to prawda.

To warto w ogóle się tym sporem zajmować?

A.N.: Należy nam się odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo. Nasza książka trafia w dekadę zwątpienia w Boga. To często naturalny etap po zwątpieniu w instytucję, którą przecież ten Bóg powołał do życia.

I.Z.: Sądzę, że ludzie nie potrzebują instytucjonalnego Kościoła, aby wieść dobre życie. Z pewnością jednak wiele osób, niezależnie od wieku, potrzebuje jakiejś wspólnoty, w której czują się potrzebni i która zapewnia im bezpieczeństwo. W Polsce może to być właśnie Kościół katolicki, który jednak nie tyle czci Chrystusa, ile krzewi uczucia patriotyczne. Z tego powodu obawiam się odrodzenia jakiejś formy narodowego mesjanizmu.

I ten Kościół może chronić nas przed zakusami tęczowego eurokołchozu.

I.Z.: Niestety, tak myśli wielu młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy deklarują gotowość walki z wrogiem u bram i śmierci za ojczyznę. Kościół, który zamieni krzyż na orła i biało-czerwoną flagę może być dla nich kuszący.

Artur Nowak - adwokat i publicysta. Często reprezentuje przed sądami ofiary księży pedofilów. Jest współautorem książek "Babilon. Kryminalna historia Kościoła", "Gomora" i "Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele", a także podcastu "Kryminalna historia Kościoła".

Ireneusz Ziemiński - filozof, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aktualnie zatrudniony na Uniwersytecie Szczecińskim. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W listopadzie nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się ich książka "Chrześcijaństwo. Amoralna religia".