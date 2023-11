Według ustaleń Onetu tegoroczny koncert sylwestrowy na pewno odbędzie się w Zakopanem. Decyzja ta miała zapaść dopiero we wtorek 21 listopada, najprawdopodobniej za sprawą polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Sylwester w Zakopanem. TVP planuje "Koncert marzeń"

We wtorek 21 listopada około godz. 16.00 Telewizja Polska miała wysłać drogą elektroniczną umowę na organizację wydarzenia - wynika z informacji przekazanych przez Onet. Tego samego dnia wieczorem rozpoczęły się pierwsze przygotowania na terenie Równi Krupowej, gdzie odbędzie się koncert. Niebawem decyzja ma zostać ogłoszona na antenie TVP.

Decyzja o nagłej organizacji imprezy jest zaskakująca, ponieważ od kilku tygodni TVP nie podjęła żadnych rozmów w tej sprawie. - Niby negocjowaliśmy cały czas z telewizją, ale te negocjacje polegały na tym, że dostaliśmy ofertę, w której TVP domagało się dużej dopłaty z naszej strony, my to odrzuciliśmy i przez ponad dwa tygodnie nie było żadnego sygnału z Warszawy, co dalej - przekazał jeden z zakopiańskich urzędników, cytowany przez Onet. - Teraz tych wszystkich formalności dalej nie było, więc byliśmy pewni, że szefostwo TVP dogadało się z innym miastem i tam przeniesie koncert - dodał urzędnik.

- Podpisaliśmy z telewizją umowę na "użyczenie terenu" Równi Krupowej. TVP przejmie go od nas 12 grudnia i odda 30 stycznia. Do 30 maja będą mieli natomiast czas na dodatkowe sprzątanie i ewentualną rekultywację łąki. Czy miasto coś dopłaci TVP? Tego nie wiem - powiedziała Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami TVP mogłaby rozpocząć prace dopiero po upływie 21 dni karencji. Jednak według ustaleń urzędników, prawdopodobnie skorzysta z przepisu, który umożliwi jej natychmiastowe rozpoczęcie prac na terenie Równi Krupowej.

Beata Szydło miała wpływ na decyzję TVP? "Zakopane dostało koncert niejako na kredyt"

Według nieoficjalnych informacji za organizacją koncertu w Zakopanem ma odpowiadać m.in. polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Odchodzimy od władzy, więc ten koncert to zapewne będzie jedna z ostatnich decyzji, jakie podejmie "nasz prezes" TVP - przekazał jeden z członków małopolskiej partii PiS. - Podhale i górale to nasz twardy elektorat. Jeśli chcemy kiedyś wrócić do władzy, to nie możemy się od takich ludzi odwracać. Zakopane dostało więc ten koncert niejako "na kredyt" i "za zasługi" - dodał polityk PiS, cytowany przez Onet.

Za organizacją sylwestra w Zakopanem mieli się wstawić współpracownicy Beaty Szydło, która ma bardzo dobre kontakty z urzędnikami w Zakopanem. Sama miała też ingerować w podjętą decyzję. - Czy wsparła nas pani premier, tego nie wiem - powiedziała wiceburmistrz Nowak-Gąsienica.