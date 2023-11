Niepokojące prognozy, w których przewidywano wystąpienie wichury w Polsce, stają się coraz bardziej prawdopodobne. Według ustaleń portalu dobrapogoda24.pl przyczyną nadejścia żywiołu będzie najpierw utworzenie się głębokiego cyklonu nad północnym Atlantykiem, a następnie jego przemieszczanie się przez Skandynawię w kierunku wschodniej Europy. Na pogodę wpływ będzie miał również wspomniany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niż Niklas.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwczenia z jogi na szczupłe nogi, czyli relaks i odprężenie

Wichury opanują Polskę. IMGW: może wiać z prędkością powyżej 100 km/h

Niebezpieczna aura ma utrzymywać się przez najbliższe dwa dni. Według europejskiego modelu ECMWF wichura w Polsce stanie się odczuwalna już nocą w czwartek (23 listopada). W ciągu dnia silny wiatr dotrze do centrum kraju i poszerzy swój zasięg o regiony położone na południu. Najsilniejsze porywy wystąpią na północy, w szczególności nad morzem.

Jak przewiduje IMGW, podczas gdy na lądzie wiatr osiągnie maksymalnie prędkość do 85 km/h, na wybrzeżu wartość ta może wynieść nawet 100 km/h. Z kolei w górach prognozowane są porywy do aż 140 km/h. Niebezpieczny żywioł może powodować szkody i stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Niebezpieczna pogoda w Polsce. Przewidywane różne rodzaje opadów. Gdzie spadnie śnieg?

Silnemu wiatrowi towarzyszyć będą deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Noc ze środy na czwartek przyniesie opady mieszane na północy i w centrum kraju. Z kolei śniegu możemy spodziewać się w regionach skrajnie południowych i północno wschodnich. Na zachodzie z chmur spadnie sam deszcz. Temperatura wyniesie -1 st. C nad morzem i na zachodzie, -4 st. C na południu, -6 st. C w centrum kraju i aż -7 st. C na wschodzie.

We czwartek całą Polskę obejmą opady deszczu, z czego najbardziej intensywnych ulew należy spodziewać się na południu, wschodzie i w województwie kujawsko-pomorskim. Najwyższą temperaturę odnotują mieszkańcy zachodu - 10 st. C. Nieco zimniej będzie na północy i w centrum - 9 st. C. Na południu i wschodzie termometry wskażą maksymalnie 6 st. C.