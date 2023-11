Mateusz Morawiecki został desygnowany na premiera przez Andrzeja Dudę 13 listopada 2023 r. Zgodnie z art. 154 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, aby powołać rząd, potrzebne jest wotum zaufania Sejmu udzielone przez bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Politykowi PiS zostało coraz mniej czasu i na sformowanie nowego rządu i na ewentualne pozyskanie sporej puli brakujących głosów, by ten rząd Sejm przegłosował. Niemniej Morawiecki będzie pełnił funkcję premiera do czasu powołania następcy.

Do kiedy Morawiecki będzie premierem? Co się stanie, gdy nieutworzenia rządu przez polityka PiS?

Mateusz Morawiecki podał do dymisji swój dotychczasowy rząd 13 listopada 2023 r., na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Tego dnia prezydent Andrzej Duda powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu, ale w kuluarach mówi się, że nikt specjalnie się nie garnie, by wejść w skład nowego rządu Morawieckiego, bo niemal pewne jest, że nie ma szans sprawować władzy.

Prezydent musi powołać nową Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od tej daty Morawiecki ma dwa tygodnie (czyli najpóźniej do 11 grudnia) na przedstawienie exposé i uzyskanie dla swojego rządu wotum zaufania w Sejmie. W przeciwnym razie zgodnie z art. 155 Konstytucji inicjatywę przejmie Sejm, który w ciągu kolejnych 14 dni wybierze premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wybranym przez koalicyjną większość kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

Skład jego rządu musi zostać zaakceptowany przez Sejm, który w razie wątpliwości może nie udzielić wotum zaufania, co prowadzi do skrócenia kadencji izby niższej przez prezydenta i zarządzenia wyborów.

Mateusz Morawiecki ma przedstawić skład rządu w tym tygodniu. Wciąż próbuje uzyskać większość

Według doniesień "Rzeczpospolitej" Mateusz Morawiecki zamierza przedstawić proponowany skład rządu w najbliższy piątek 24 listopada lub poniedziałek 27 listopada. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że PiS chce wykorzystać konstytucyjne terminy do maksimum. - Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do głosowania i do próby zdobycia wotum zaufania - powiedział informator "Rzeczpospolitej".

Wiele wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki nadal szuka większości. Świadczą o tym między innymi zaproszenia na rozmowy polityków takich jak Sławomir Mentzen z Konfederacji, który na antenie Radia ZET przypuszczał, że właśnie ta sprawa jest powodem kontaktu, czy prośba poszukującego głosów premiera o spotkanie z Szymonem Hołownią, który odrzekł, że chętnie się spotka, jak już ustabilizuje się status Morawieckiego. Obecnie większość w Sejmie ma połączona opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które łącznie zdobyły w wyborach 248 mandatów.