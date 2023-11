Związany od 2016 roku z "Wiadomościami" TVP Damian Diaz odchodzi z pracy u publicznego nadawcy - informuje "Press". Branżowy portal poinformował, że pracujący jako reporter Diaz ma przejść do Narodowego Banku Polskiego. - Proszę kontaktować się z zainteresowanymi instytucjami, jeśli są ku temu podstawy - w takim sposób doniesienia medialne skomentował sam Diaz.

REKLAMA

Damian Diaz był zatrudniony jako reporter "Wiadomości". W latach 2009-2013 pracował w TVN CNBC. Pracę w mediach zaczynał w 2002 roku w "Gazecie Krakowskiej".

Zobacz wideo Joanna Mucha: Przypominam, że PiS głosował przeciwko 6 proc. PKB na edukację

Kolejne odejście z TVP. Pracownik "Wiadomości" ma znaleźć nową pracę w NBP

O odejściach pracowników "Wiadomości" TVP poinformował również Marcin Dobski z serwisu Salon24.pl. W środę rano napisał, że do grona opuszczających publicznego nadawcę dołącza także Jan Korab. Wcześniej informowano o tym, że z "Wiadomości" TVP odchodzą dwie inne osoby - Karol Jałtuszewski i Bartłomiej Graczak, Pierwszy z nich przez ponad siedem lat pracował przy "Wiadomościach", drugi - prowadził także programy publicystyczne w TVP Info.

Spięcie na linii Tusk-Kłeczek. "Niech pan wyjmie rękę z kieszeni, jak do mnie mówi"

We wtorek w czasie konferencji prasowej Donalda Tuska w Sejmie doszło do spięcia między kandydatem koalicji na premiera a jednym z czołowych pracowników mediów publicznych. Po konferencji prasowej Tusk odpowiadał na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie pracownik TVP Miłosz Kłeczek zapytał szefa PO o media publiczne. - Dowiecie się państwo w odpowiednim czasie, jakie konsekwencje spotkają osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działają niezgodnie z misją. Ja się ciągle dziwię, gdy słyszę funkcjonariuszy pisowskiej telewizji i ich sposób zadawania pytań, nawet zachowania na konferencjach prasowych, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że przez kilka lat coś takiego mogło się stać z mediami publicznymi - mówił lider PO. - Czemu pan to ukrywa, co dalej będzie z nami? - pytał dalej Kłeczek. - Te insynuacje są nie na miejscu - odparł Tusk. Dodał, żeby Miłosz Kłeczek wyjął rękę z kieszeni, jak do niego mówi. - Pan nie jest dyktatorem - odpowiedział mu Kłeczek.

Więcej o spięciu Donalda Tuska i Miłosza Kłeczka podczas wtorkowej konferencji prasowej przewodniczącego PO i kandydata na premiera w Sejmie piszemy w poniższym tekście:

***