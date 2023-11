Postrzelił żołnierza, bo pomylił go z dzikiem. Nowe informacje ws. tragedii w Szczecinie

Do tragedii doszło w środę przed godz. 21:00 na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana podała, że miał miejsce "nieszczęśliwy wypadek spowodowany przez osobę trzecią, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz". Media informowały później, że 21-letni żołnierz został postrzelony przez myśliwego, który miał pomylić go z dzikiem. Zarzuty usłyszało ostatecznie dwóch myśliwych. Jeden z nich jest podejrzany m.in. o nieumyślne spowodowanie śmierci, nieudzielenie pomocy i o kłusownictwo.

Tragedia na strzelnicy w Szczecinie. Nowe informacje

U podejrzanych śledczy zabezpieczyli broń i różnego rodzaju optykę strzelecką znacznej wartości - potwierdził w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Jak nieoficjalnie podaje rozgłośnia, chodzi nawet o 300 tys. złotych. Sprzęt, który nie ma związku z tragedią, ma zostać zwrócony myśliwym.

Mężczyzna, który postrzelił 21-letniego żołnierza, nie został tymczasowo aresztowany. Wniosku o areszt nie uwzględnił sąd, bowiem myśliwy przyznał się, że to on oddał strzał. - Tymczasowy areszt ma służyć temu, by można było zabezpieczyć wszelkie dowody. Te w sprawie zostały zebrane. W ocenie sądu nie zachodzi ryzyko matactwa ani ucieczki z kraju - przekazał RMF FM Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Prokuratura zamierza złożyć zażalenie na decyzję sądu.

Myśliwemu, który pociągnął za spust grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a drugiemu za nieudzielenie pomocy i kłusownictwo - 3 lata więzienia.

