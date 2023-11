Do pożaru samochodu osobowego doszło w nocy 21 listopada. Auto radnego i jednocześnie dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu Janusza Pawula zaparkowane było przed jego domem. Pojazd spłonął doszczętnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Mucha: Kraj, w którym nie można dokonać aborcji gdy płód ma wady letalne, skazuje kobiety na tortury

Spłonęło auto polityka. "Na razie nie możemy potwierdzić, czy to było podpalenie"

Jak poinformowała komisarka Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w wyniku pożaru doszło także do nadpalenia innego, zaparkowanego obok samochodu. Ogień uszkodził także elewację budynku. - Na razie nie możemy potwierdzić oficjalnie, czy to było podpalenie, bo oględzin pojazdu nie dokonał jeszcze biegły z zakresu pożarnictwa - tłumaczyła policjantka cytowana przez "Gazetę Wrocławską". Funkcjonariuszka nie posiada także informacji na temat ewentualnych wcześniejszych gróźb kierowanych w stronę radnego.

Dolnośląskie. Polityk przekonany jest o celowym podpaleniu. Oferuje nagrodę pieniężną za informacje

Pewien co do celowego podpalenia jest jednak sam poszkodowany. Janusz Pawul wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych za przekazanie informacji, które pomogą w ujęciu sprawcy pożaru. Polityk sprawę opisał w mediach społecznościowych.

"Tak, to co się pali, to mój samochód. Tak, samochody, zwłaszcza diesle, same się nie zapalają. Tak, idiota, który go podpalił, nie przewidział, że może się zająć cały budynek, że mogli zginąć niewinni ludzie!!! " - podkreślił Pawul.

W poście opublikowanym na Facebooku podziękował przede wszystkim strażakom z Pieńska i Zgorzelca, którzy przeprowadzili "sprawną akcję". - Faktycznie, gdyby nie szybka akcja gaśnicza, mógł się zapalić budynek wielorodzinny. Pożar gasiło 10 naszych ratowników, 6 z OSP w Pieńsku i 4 z PSP w Zgorzelcu - mówił mł. bryg. mgr Hubert Jarosz, rzecznik PSP w Zgorzelcu cytowany przez portal walbrzych.naszemiasto.pl.