"Mam 102 lata i muszę dożyć końca PiS". Najstarsza uczestniczka Marszu Miliona Serc zmarła

Pani Teresa uczestniczyła w Marszu Miliona Serc zorganizowanym przez Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską i szybko zyskała popularność. Wszystko za sprawą jej transparentu: "Mam 102 lata. Muszę dożyć końca PiS". "Wygląda na to, że takie życzenie, że zaczyna się spełniać, jednak Prezes nie zamierza łatwo oddać pola" - napisał Maciej Wierzyński. Okazuje się, że seniorka była jego teściową. Dziennikarz 20 listopada w swoim artykule poinformował o jej śmierci.

"Umarła matka mojej żony, czyli teściowa" - napisał w artykule opublikowanym na portalu TVN24. "Jest bardzo dużo dowcipów o teściowych, ale żaden do mojej Teściowej nie pasuje. Bo moja Teściowa była prawdziwą Ślązaczką. 'R' - wymawiała chrapliwie, z niemiecka, ale Niemców nie lubiła. Mówiła, że nie wiemy, do czego są zdolni. W czasie wojny mieszkała w Katowicach i była obywatelką Reichu. Nigdy nie dowiedziałem się, jakiej kategorii. Gestapo wsadziło ją do więzienia we Wrocławiu, gdzie przesiedziała blisko rok" - kontynuował.

"Mam 102 lata i muszę dożyć końca PiS".

Dziennikarz przyznał, że pani Teresa sympatią darzyła nie PiS, a szefa PO. "Mimo hołdowniczych listów od Premiera Morawieckiego, dziękującego mojej Teściowej za to, że 'położyła na szali własne życie i zdrowie', wolała Tuska od Prezesa, który szczuje dalej, a moja teściowa, choć miałaby liczne powody, by szczucie polubić, bardzo szczucia nie lubiła" - napisał.

"Tak bardzo, że 1 października, mimo sędziwego wieku, pojawiła się w okolicach Hali Mirowskiej w Warszawie, na wózku inwalidzkim, z napisem na kawałku kartonu: 'Mam 102 lata i muszę dożyć końca PiS'" - czytamy.