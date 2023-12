Dni wolne od pracy w 2024 roku. Jak najkorzystniej zaplanować urlop i go wydłużyć? Sprawdź

Nowy 2024 rok przyniesie ze sobą wiele nowości, ale również kolejne wolne dni w kalendarzu. Zgodnie z prawem niektóre święta są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jak zwykle, w 2024 będzie ich łącznie 13.

Dni wolne od pracy w 2024 roku. Kiedy?

Wśród wolnych dni od pracy można wymienić takie jak:

1 stycznia (poniedziałek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;

6 stycznia (sobota) Trzech Króli (Objawienie Pańskie);

31 marca (niedziela) Wielkanoc;

1 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (środa) Święto Pracy;

3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja;

19 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);

30 maja (czwartek) Boże Ciało;

15 sierpnia (czwartek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych;

11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości;

25 grudnia (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień);

26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień).

Warto pamiętać, że w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, które wypadają w sobotę, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć ich rekompensatę podczas tygodnia roboczego. Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy święta, wypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela, obniżają wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Jak zaplanować urlop w 2024 roku? Wybranie tych dni zapewni dłuższy wypoczynek

W przyszłym roku pierwszym świętem, które wypadnie w sobotę, jest 6 stycznia (Trzech Króli). To oznacza, że jeżeli weźmiemy urlop od 2 do 4 stycznia i wybierzemy 5 stycznia jako dodatkowy dzień wolny, rekompensujący święto, otrzymamy łącznie dziewięć dni wolnego, wliczając weekendy. Kolejną okazją do długiego wypoczynku będzie przełom marca i kwietnia 2024 roku, ponieważ 31 marca wystąpi Wielkanoc, a 1 marca Poniedziałek Wielkanocny. To oznacza, że wzięcie urlopu od 2 do 5 kwietnia ponownie zapewni łącznie dziewięć dni wolnego czasu od pracy.

Majówka również zapowiada się korzystnie w kwestii wolnych dni, ponieważ biorąc urlop od 29 do 30 kwietnia oraz 2 maja również można zyskać dziewięć dni wraz z weekendami. Kolejną szansą może być Boże Ciało 30 maja. Wzięcie urlopu 31 maja i dobranie kolejnych trzech od 27 do 29 maja, umożliwi kolejny dziewięciodniowy urlop.

W sierpniu urlop może rozpocząć Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Poproszenie o urlop od 16 sierpnia pozwoli na czterodniowy weekend. Kiedy dołożymy do tego przerwę od 12 do 14 sierpnia, można zyskać kolejne dziewięć dni wolnego pod rząd. Natomiast w grudniu wzięcie urlopu od 23 do 24 grudnia oraz 27 grudnia zapewni dziewięciodniowy czas wolny, który można przeznaczyć np. na świąteczny wyjazd z bliskimi.