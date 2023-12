Na przełomie stycznia i lutego uczniowie w całej Polsce będą cieszyć się dwutygodniową przerwą od nauki. Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ferie zimowe zostaną podzielone na cztery tury.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranne skrobanie szyb? Koniec z tym! Zrób sobie płyn do odmrażania!

Kiedy ferie zimowe 2024? Tak wygląda harmonogram przerwy zimowej dla wszystkich województw

W roku szkolnym 2023/2024 pierwsza tura ferii zimowych rozpocznie się 15 stycznia. Uczniowie z pięciu województw będą natomiast musieli poczekać na wolne niemal miesiąc dłużej. Po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty MEiN zdecydowało, że w tym roku harmonogram ferii zimowych dla poszczególnych województw będzie wyglądał tak:

15-28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia-4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia-11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12-25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Uczniów czeka wiele dni wolnych od nauki. Kiedy?

Jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych uczniowie mają okazję do długiego wypoczynku. Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna, która rozpoczęła się 23, zakończy się 31 grudnia. Wolny będzie oczywiście także Nowy Rok, czyli święto wypadające 1 stycznia.

Po zakończeniu ferii zimowych uczniowie poczekają na dłuższy wypoczynek do wielkanocnej przerwy świątecznej. Dojdzie do niej między 28 marca a 2 kwietnia 2024 roku. Później udadzą się na majówkę, która potrwa od 1 do 3 maja. 22 czerwca rozpoczną się natomiast letnie wakacje.