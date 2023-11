Zabójstwo kobiety w Wieruszowie. Media: Zamaskowany napastnik podciął jej szyję

Jak informuje RMF FM, wczesnym rankiem w Wieruszowie w domu jednorodzinnym wynajmowanym przez obywateli Gruzji znaleziono martwą kobietę. Policję mieli wezwać dwaj mieszkańcy domu.

Zabójstwo kobiety w Wieruszowie. Świadkowie: Napastnik był zamaskowany

Mieszkańcy, którzy zaalarmowali służby o sprawie, twierdzą, że rano usłyszeli hałas w jednym z pokoi. Po wejściu do pomieszczenia mieli zauważyć leżącą na podłodze kobietę z raną ciętą szyi, nad którą stał zamaskowany mężczyzna z nożem w ręce. Jak przekonują, mówiący po gruzińsku napastnik rozkazał im, by byli cicho, po czym uciekł. Mieszkańcy zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Służby poszukują mężczyzny podejrzanego o zabójstwo, mają jego rysopis. Policyjny pies nie podjął żadnego tropu - informuje RMF FM. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. W akcji uczestniczą też funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.