Jeżeli nowa władza nie przejmie w najbliższym czasie kontroli nad telewizją publiczną, Danuta Holecka będzie mogła zostać na swoim dotychczasowym stanowisku. Wynika to z zapisów o ochronie przedemerytalnej znajdujących się w Kodeksie pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Borowski: Jacek Kurski trafił do Banku Światowego za swoje niegodne działania jako szef TVP

Danuta Holecka zostanie zwolniona przez TVP? Spółka ujawniła plany dotyczące prezenterki "Wiadomości"

Politycy opozycji podkreślają potrzebę odpolitycznienia mediów publicznych, które ich zdaniem sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości. "Fakt" poprosił Telewizję Polską o komentarz w tej sprawie. Dziennikarze zapytali, czy TVP zamierza zwolnić Holecką. "Spółka nie planuje zakończenia współpracy z redaktor Danutą Holecką" - poinformowano w oświadczeniu opublikowanym 15 listopada. "Fakt" próbował również ustalić, jak na całą sprawę zapatruje się Danuta Holecka. Pracowniczka TVP nie odpowiedziała jednak na zadane jej pytania.

Danuta Holecka może zachować pracę w TVP. Przepisy zaczną ją chronić od przyszłego roku

Jeśli władze Telewizji Polskiej nie zakończą współpracy z Danutą Holecką do końca tego roku, zwolnienie prezenterki "Wiadomości" może okazać się niemożliwe. Od 2024 roku Holecka będzie podlegała przepisom o ochronie przedemerytalnej. Przysługuje ona osobom, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a w przyszłym roku Danuta Holecka skończy 56 rok życia.

Zwolnienie pracownika w okresie ochronnym jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Może do niego dojść na przykład w sytuacji ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy lub w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla Danuty Holeckiej znaczenie mógłby mieć natomiast przepis, zgodnie z którym można zwolnić osobę objętą ochroną "w przypadku ciężkiego naruszenia zasad przez pracownika".