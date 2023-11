Dym w kokpicie samolotu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ewakuowano ponad 200 osób

Portal tvnwarszawa.pl podaje, że dym pojawił się w kokpicie maszyny ok. godz. 7.30. Z samolotu zostało ewakuowanych 260 osób, a ruch na lotnisku wstrzymano na ok. 10-15 min. Biuro prasowe Lotniska Chopina poinformowało, że ok. godz. 8 sytuacja wróciła do normy, a alarm został odwołany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zadymienia.

Lotnisko Chopina. Dym w kokpicie samolotu

Działania prowadziła lotniskowa straż pożarna. Na miejscu pojawili się też strażacy z Komendy Miejskiej PSP, ale ostatecznie nie brały udziału w akcji. Tvnwarszawa.pl informuje, że dym pojawił się w kokpicie samolotu czarterowego.